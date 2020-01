Baisse de moral ? Selon la science, ces 10 morceaux rendraient le plus heureux

On peut toujours compter sur nos alliés fidèles pour nous remonter le moral. On pense à nos potes - les vrais - bien sûr, mais aussi à notre copain Netflix, à notre plaquette de chocolat et à ces musiques feel-good. Si l'on compte toutes une playlist personnalisée à dégainer en cas de grosse déprime, un scientifique s'est penché plus sérieusement sur la question. Il s'agit du Dr Jacob Jolji, chercheur en neuroscience cognitive à l'Université de Groningen, au Pays-Bas, qui a dressé la liste des morceaux qui dopent le plus notre taux d'endorphine.

Pour ça, il s'est concentré sur 3 critères essentiels : les paroles, qui doivent évidemment véhiculer un message positif, le tempo qui doit être au minimum à 150 battements par minute mais aussi la tonalité des gammes, plus adaptée en majeure (ah bon, on s'en serait pas doutées...). Après avoir checké tous ces ingrédients, on est censés obtenir un vrai tube entraînant, parfait pour revigorer un moral en berne. Et on ne doute absolument pas de l'efficacité des recherches du Dr Jolji lorsqu'on découvre son top 10 des morceaux qui rendent le plus heureux. Coup de pêche assuré !

Voilà la playlist 100% feel-good à écouter pour retrouver le sourire.