« Be A Lady », la vidéo coup de poing liste les injonctions contradictoires adressées aux femmes

Une bombe a été lâchée ; elle s'intitule Be A Lady. Produite par le magazine féminin(iste) américain Girls. Girls. Girls. et narrée par l'actrice Cynthia Nixon, la vidéo qui liste (de façon non exhaustive) toutes sortes d'injonctions adressées aux femmes depuis la nuit des temps est en train de provoquer un véritable ras-de-marée.

« Ne sois pas trop grosse. Ne sois pas trop mince. Fais un petit régime. Mon Dieu, on dirait un squelette ! Mets un peu de Botox. Rentre ton ventre. Sois naturelle, tu en fais trop ! Sois jeune, c'est moche d'être vieille, les hommes n'aiment pas ça. Sois pure. Ne couche pas à tout-va. Ne sois pas prude. Arrête d'être aussi coincée. Sois innocente. Sois cochonne. Ne sois pas comme toutes les autres femmes. Ne parle pas trop. Ne pas pas trop fort. Ne te fais pas violer. Ne bois pas trop. Ne marche pas seule. Ne fais pas confiance aux gens. Ne dis pas oui. Ne dis pas non. Contente-toi juste d'être une femme, qu'ils disent. »

Voilà dans les grandes lignes le guide ultime pour être une femme : faire et être tout et son contraire pour répondre aux attentes de la société. Être au goût des autres - et surtout des hommes - car c'est là le plus important. Les femmes n'ont pas le droit d'êtres elles-mêmes ni d'exister pour elles-mêmes, avec leur propre individualité ; il faut qu'elles fassent ce que l'on attend d'elles, pas ce que elles veulent.

Il est grand temps qu'on nous lâche un peu la grappe et que chacun se mêle de sa petite personne ; être une femme c'est être libre et ses choix, et ça s'arrête là.