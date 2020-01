Beyonce sublime sirène en bikini dans une piscine sur Instagram

En vacances en Italie, Beyonce a le temps de s’occuper de son compte Instagram et d’échanger avec ses admirateurs. Ainsi ce 13 septembre 2015, Beyonce sur Instagram dévoile un cliché un peu plus intimiste. Plongée dans une piscine à l’eau turquoise, Beyoncé ultra sensuelle joue les sirène. pour ce, elle enfile un bikini couleur pêche et très décolleté. Un bikini mettant en valeur sa poitrine qu’elle attrape avec ses mains dans une pose très sensuelle. C’est l’effet désiré par l’artiste et elle y parvient.

On porte également attention à sa mise en beauté très féminine et glamour. En effet, Beyoncé adopte une mise en beauté tout en rose puisque ses ongles, ses lèvres et même ses paupières sont de la couleur girly. Beyoncé se la joue poupée avec sa folie du rose tout comme c’était le cas à NYC en jupe fluo. Au reste, Beyoncé fait dans la simplicité et laisse sa chevelure reposer dans l’eau turquoise de sa piscine. Que pensez-vous de ce look de Beyoncé ?