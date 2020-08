Big Little Lies, la série dramatique et génialissime arrive bientôt sur TF1

La rentrée s'annonce bonne !

Décidément, TF1 sait nous régaler en matière de films et de séries. Quelques mois seulement après nous avoir repassé l'intégralité de la saga Harry Potter puis du Seigneur des Anneaux, la première chaîne française va une fois de plus nous scotcher quelques semaines devant notre écran. Car tenez-vous : c'est à présent la série à succès Big Little Lies qui s'apprête à être diffusée !

Chaque mardi soir à partir du 25 août 2020, TF1 diffusera deux épisodes de la série Big Little Lies, et saison 1 et 2 s'enchaîneront ainsi jusqu'à l'automne.

Pour celles et ceux qui n'avaient pas encore pu découvrir les (més)aventures de Madeline, Celeste, Jane, Bonnie et Renata sur HBO/OCS ou en streaming illégal (félicitations d'avoir tenu !), ce sera l'occasion de vous plonger dans l'univers sombre, poétique, dramatique de ce groupe d'amies dont la vie paisible bascule du jour au lendemain.

Outre son casting cinq étoiles - qui vient s'enrichir de la prestation génialissime de Meryl Streep dans la saison 2 - et son scénario à suspense, la bande-son on point finira de vous rendre accro à Big Little Lies ; interdit de mater Louis la Brocante quand un tel chef-d'oeuvre du petit écran s'offre à vous.

Alors ne loupez pas sa diffusion dès le 25 août sur TF1 et rameutez famille et amis, Big Little Lies ne laissera personne indifférent !