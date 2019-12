Bon à savoir, ce moment de la semaine est celui où les couples se disputent le plus

On le sait, vivre en couple n'est pas un long fleuve tranquille, une raison qui pousse d'ailleurs certains couples à choisir le chacun chez soi plutôt que la cohabitation. Au début, les défauts et mauvaises habitudes de l'autre font son charme, ses petite manies nous font craquer et on éprouve même une certaine fierté à aimer quelqu'un d'aussi différent. Et puis, les semaines, les mois, les années passent et là, tous ces petits détails du quotidien qui nous paraissaient insignifiants finissent par nous sauter au visage. Sa paire de chaussettes qui traîne au milieu du salon, ses vinyles qui débordent de la bibliothèque, ses poils dans le lavabo, un rien peut nous faire sortir de nos gonds.

Stress, fatigue et soucis du quotidien sont responsables des disputes les plus fréquentes entre les couples

D'ailleurs, une récente étude réalisée par betterbathrooms.com s'est penchée sur la question afin de déterminer quel était le moment de la semaine où les couples se disputaient le plus, en s'appuyant sur les témoignages de 3000 personnes. Et bien il s'agit... du jeudi soir, entre 18h et 20h. Les raisons sont plutôt évidentes : fatigués et stressés par leur semaine respective, les couples auraient tendance à plus s'écharper pendant cette tranche horaire.

L'étude montre en outre qu'un couple se dispute en moyenne 312 fois par an, ce qui correspond à un conflit tous les jours. Même si un rien peut mener au clash, les tâches ménagères sont généralement responsables des engueulades, c'est du moins le cas pour 8 personnes sur 10 qui confiaient à ce sujet repasser derrière leur partenaire plutôt que de s'acharner à lui faire entendre raison. Et si les tensions finissent souvent par s'apaiser, 1 personne sondée sur 5 avoue avoir déjà pensé à quitter son/sa conjoint·e pour ces raisons. Alors un conseil : évite les sujets qui fâchent et réfrène tes mauvaises habitudes le jeudi soir, si tu tiens à ta relation !