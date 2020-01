Passe une soirée alcoolisée avec une bande de potes et tu en feras le constat : nous ne sommes définitivement pas tous égaux face à l'alcool. Il y a celui qui ne s'arrête plus de parler au bout de deux verres, celle qui reste perdue dans ses pensées après avoir descendu une bouteille de vin, ceux qui finissent ivres morts à chaque fois et puis celles qui se transforment passés trois verres. En réalité, si l'on peut énumérer des tas de profils de buveurs, il en existerait seulement 4 selon la science !

C'est ce qu'ont démontré des chercheurs en psychologie de l'Université du Missouri avec leur étude Addiction Research & Theory portée sur les différents types de buveurs. Pour établir les quatre catégories, les scientifiques ont étudié les habitudes de 374 étudiants d'une université du Midwest, qu'ils ont ensuite attribué à un personnage célèbre. On te laisse deviner auquel tu corresponds !

Il s'agit de la catégorie qui rassemble le plus de buveurs puisque 40% de la population en fait partie. On a affaire ici à des personnes qui savent plutôt bien gérées l'alcool et dont la boisson n'altère pas franchement le comportement. Autrement dit, elles peuvent boire (et même beaucoup, y compris des alcools forts), gardent une certaine contenance et montrent peu de signes d'ivresse.

A l'inverse, les Mary Poppins représentent la catégorie la plus rare (14% seulement de la population y appartient). Ces buveurs sont des personnes naturellement cool, à l'aise et ouvertes aux autres. Quand ils boivent, ils le font de façon modérée et responsable. Le genre de crèmes avec qui tu adores boire des coups (et à qui tu fais confiance quand c'est toi qui abuses).

Contrairement aux Mary Poppins qui sont naturellement extraverti·e·s, les Professeur Foldingue vont radicalement changer de comportement avec quelques coups dans le nez. Les chercheurs ont même estimé qu'il s'agissait du type de buveurs dont le contraste est le plus marqué. En effet, s'ils sont assez timides et réservés lorsqu'ils sont sobres, une fois ivres, ils sont littéralement on fire et plus rien ne peut les arrêter. Mais attention, leur ivresse reste bon enfant et ne tombe pas dans la violence.

Tu t'en doutes, lorsqu'on évoque Mr Hyde, il y a forcément un Dr. Jekyll qui se cache pas loin. Dans cette catégorie, on retrouve celles et ceux qui laissent échapper un double maléfique lorsqu'ils se mettent à boire. Non seulement, on ne les reconnaît plus, mais eux-mêmes en viennent à faire des choses absurdes et insensées. Il s'agit également souvent de personnes sujettes aux black out, qui ne se souviennent pas du tout de la soirée de la veille. Ce qui peut être problématique, étant donné qu'il leur arrive fréquemment de se montrer violent. Bref, pas cool !

Alors, à quelle catégorie de buveurs appartiens-tu ?