C'est officiel, The Kissing Booth 3 revient sur Netflix et voici quand cela arrivera

La nouvelle vient de tomber : un troisième film The Kissing Booth va sortir sur Netflix... et il ne faudra pas patienter aussi longtemps que ça !

Il y a des nouvelles qui font plus plaisir que d'autres ! En ce premier mois de grandes vacances, la plateforme Netflix dévoile des programmes de plus en plus croustillants, nous tenant toujours plus en haleine au retour de la plage. Le dernier en date ? The Kissing Booth 2, l'un des films les plus attendus de 2020 sur la plateforme, enfin sorti ce vendredi 24 juillet. Après plus d'un an et demi d'attente, les fans ont pu découvrir les nombreux rebondissements dans l'histoire d'amour entre Elle et Noah !

Crédit : Netflix

S'il était compliqué d'imaginer Joey King (Elle) et Jacob Elordi (Noah) jouer de nouveau les amoureux à l'écran (ils sont sortis ensemble IRL), cette suite est à la hauteur du premier et il n'y a clairement aucun malaise à l'écran ! Une très bonne nouvelle, surtout que la fin a laissé fortement présager une nouvelle histoire et encore beaucoup de choix à faire pour son personnage principal, Elle Evans. Mais alors, c'est oui ou bien c'est non ?

Il semblerait que Noël arrive en avance cette année : Netflix vient d'annoncer officiellement un troisième film pour la franchise The Kissing Booth ! Ce dimanche 26 juillet, les acteurs ont confirmé la bonne nouvelle via un live Youtube exceptionnel, mais cela ne s'arrête pas là ! Après avoir attendu de longs mois pour voir une suite, ce numéro 3 ne se fera pas attendre puisqu'il a déjà été tourné et est actuellement en post-production. La sortie est donc officiellement prévue en 2021 !

Un premier clip de The Kissing Booth 3

Hâte de découvrir cette troisième histoire ?