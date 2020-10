C'est pas trop tôt, cette vidéo explique enfin en détail l'anatomie du clitoris

Ode au clito !

Après avoir été nié, bafoué, humilié pendant des siècles, ces dernières années travaillent aujourd'hui à la réhabilitation du clitoris, portées notamment par les féministes. Malgré ses 8000 terminaisons nerveuses, sa taille de 10 centimètres et son caractère unique (il s'agit du seul organe qui n'a aucune fonction, si ce n'est donner du plaisir aux femmes), le clitoris fut longtemps boudé par la communauté scientifique qui a préféré le jugé inutile.

Victime de théories farfelues (cimer Freud) qui ont valu des années d'errance à son sujet ou rendu totalement invisible, contrairement au protubérant pénis que l'on voit absolument partout, l'organe féminin s'émancipe désormais tout doucement du tabou qui l'a longtemps étouffé. Et cette révolution, on la doit en grande partie à Odile Fillod, une chercheuse indépendante et autrice du blog Allodoxia qui a conçu en 2016 un clitoris en 3D dans une vidéo, soit la première représentation réaliste de l'organe à taille réelle.

Le but ? Aider les professionnels de l'éducation à parler du clitoris aux adolescents, notamment aux jeunes filles parmi lesquelles une sur quatre ne sait pas qu'elle en est dotée, alors que plus de la moitié d'entre elles savent représenter le sexe masculin, comme le révélait un rapport en 2017. Imprimable en 3D et rendu en accès libre sur internet, les travaux d'Odile Fillod ont permis, la rentrée suivant la publication de sa vidéo, le premier schéma anatomique correct du clitoris dans un manuel de SVT... là où pendant des années, il se contentait d'être représenté par un minuscule bouton ou être totalement absent.

« Il y a une dimension politique dans le fait de rétablir la taille véritable de l'organe. Cela change la vision de la sexualité et aide à déconstruire le schéma sexuel où l'on a, d'un côté, l'homme actif doté d'un phallus, et de l'autre, la femme passive à qui il manquerait quelque chose » expliquait la chercheuse dans les pages du Monde. Et on lui dit un grand merci.