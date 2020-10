C'est quoi le Corona Cuffing, cette tendance amoureuse post-Covid dont tout le monde parle ?

C'est sûr que c'est plus sympa qu'une bouillotte.

Il fallait s'y attendre : le caractère inédit de cette pandémie a totalement boulversé notre quotidien, bousculant nos habitudes, troublant nos certitudes et exacerbant ce sentiment de solitude. Marqué·e·s par le confinement, on serait nombreux·euses à se préparer à un deuxième round, d'autant que les récentes mesures prises un peu partout dans le monde, y compris chez nous, ne laissent rien présager de bon. Alors, avant de se retrouver pris·e de court et se voir enfermé·e à double tour dans son 18m2 solo, certains ont succombé à la tendance « corona cuffing ».

Tu as déjà peut-être entendu parler du « winter cuffing », un phénomène qui touche les célibataires déterminés à ne pas passer l'hiver en solitaire. Pour se faire, dès qu'arrive la fin de l'été, ils se mettent à la recherche d'un compagnon auprès de qui hiberner lorsque les températures chutent et que les jours se font plus tristes.

Seulement, cette année, l'enjeu est double : en plus de potentiellement passer l'hiver solo, les célibataires craignent de vivre un nouveau confinement tout seuls. Tu l'as compris, le corona cuffing, c'est donc le fait de chercher à se mettre en couple rapidement, quitte à revoir ses exigences à la baisse, afin de ne pas passer un nouveau confinement alone.

Selon un sondage de l'application de rencontres Hinge relayé par 20 Minutes, 50% des utilisateurs ont affirmé qu'ils ne perdraient plus de temps à courir « après celles et ceux qu'ils n'intéressent pas ». Une autre enquête menée entre juillet et août 2020 révèle que 59% des personnes sondées ont élargi leur champ de partenaires potentiel·le·s quand 55% observent des relations précipitées depuis le début de la pandémie. Et il faut bien reconnaître qu'en ces temps difficiles, une paire de bras réconfortants, ça change tout de suite la donne. Tant pis si le romantisme est relégué au second plan...