C'est quoi le nesting, la nouvelle tendance bien-être qui est pile dans l'ère du temps ?

Sortir dehors ? Si hasbeen. Maintenant, la mode, c'est de rester chez soi à ne rien faire !

Avant, on inventait des excuses toujours plus rocambolesques pour éviter des soirées et lorsqu'on nous demandait de raconter nos week-ends, on n'assumait pas le fait de n'avoir rien glandé et de ne pas être sorti, alors on inventait des mensonges. Mais maintenant, plus besoin de mitonner, car rester chez soi est devenu plus tendance que faire la fête ! C'est ce qu'on appelle le nesting, « être dans son nid » en français. Se poser sur son canapé, avec un plaid tout doux, une boisson chaude, des bougies et un bon film ou une série est plus cool encore que faire la tournée des bars ou des expositions à gogo. Et surtout, c'est bien meilleur pour la santé ! Cela permet de recharger les batteries, de se détendre loin des situations stressantes de la vie en société.

Plusieurs études britanniques ont d'ailleurs démontré que se reposer chez soi permet de diminuer efficacement le stress. Les meilleures activités pour se relaxer sont notamment la pâtisserie, qui développerait la confiance en soi, et le jardinage, qui baisserait drastiquement le taux de cortisol, l'hormone du stress, dans le sang. La lecture est également efficace, mais un peu moins que ces deux activités. Mais si vous n'aimez pas la pâtisserie et/ou le jardinage, n'importe quel loisir qui se pratique à la maison ira très bien, qu'il s'agisse de dessin, de yoga ou encore de glander devant Netflix. Toutes ces activités permettent de se reconnecter avec soi-même et sont donc bonnes pour la santé mentale.

Crédit : Pexels

Si le nesting revient en force ces dernières années, c'est parce que le quotidien des personnes se fait de plus en plus stressant, entre le travail, le contexte économique, politique ou encore écologique. On nous incite à faire toujours plus et il y a une certaine fatigue émotionnelle et physique qui finit par s'installer, à laquelle le corps finit par dire stop en provoquant des troubles anxieux ou des burn-out. Alors, avant même de péter un plomb, il devient de plus en plus important de savoir se recentrer sur son bien-être et de prendre soin de soi et sa maison ou son appartement est l'endroit idéal car c'est une sorte de cocon où on peut se réfugier et où rien ne peut nous atteindre. Bref, tout ça pour dire que glander, c'est la vie !