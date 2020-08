C'est quoi le Speed Bump, cette position sexuelle qui promet un max de plaisir ?

Mode plaisir activé.

Et si l'on arrêtait avec l'obsession de la performance sexuelle et la course à l'orgasme ? S'inscrivant dans la mouvance du slow sex, une philosophie proche du tantrisme qui invite à ralentir afin de (mieux) jouir en pleine conscience, la position du speed bump a de quoi titiller notre curiosité. Celle qu'on pourrait traduire par « ralentisseur » en français, référence aux dos d'âne qui barrent la route pour freiner les excès de vitesse, cette position stimule la zone pelvienne pour un plaisir deux fois plus intense.

Bon, maintenant que tu es bien émoustillée, passons à la pratique. Pas loin de la levrette, on retrouve la femme allongée sur le ventre. Derrière elle, son ou sa partenaire la pénètre doucement par derrière, avec un pénis, des doigts ou un gode-ceinture. Tu l'auras compris : le speed bump se pratique aussi bien avec un homme qu'entre meufs. Exit course à la performance et positions alambiquées, tout l'intérêt de cette position se joue au niveau de l'angle de pénétration.

Pour davantage de sensation, la femme peut d'ailleurs tout à fait placer un coussin sous ses hanches afin d'élever son bassin et ainsi permettre une pénétration plus profonde. L'idée ? Stimuler la zone pelvienne et atteindre certains points sensibles, qui peuvent être plus difficiles d'accès avec d'autres positions. En plus d'être très excitant, le speed bump peut également se la jouer romantique, avec une proximité des corps et une intimité autrement plus intenses que la levrette.

Bref, on te laisse l'essayer et juger par toi-même !