C'est scientifiquement prouvé, moins du dors, plus les gens t'insupportent

La solitude, nouvelle conséquence du manque de sommeil ?

Irritabilité, baisse de concentration, libido en berne, plusieurs études ont prouvé les conséquences du manque de sommeil. Mais ce que l'on ignorait, c'est que notre état de fatigue joue également un rôle décisif dans notre vie sociale. Une équipe de chercheurs suédois s'est en effet récemment intéressée aux liens qui existent entre sommeil et interactions sociales. Pour les scientifiques du Karolinka Institute et de l'Université de Stockholm, moins on dort, moins on a envie de sociabiliser.

Publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, l'étude s'est basée sur les observations de 641 participants, tous professionnellement actifs, à qui les chercheurs ont demandé de tenir un journal de bord pendant 3 semaines détaillant leurs habitudes de vie, leurs activités sociales et les moments où ils avaient particulièrement envie de dormir. L'enquête a ainsi révélé que les personnes qui s'engagent dans des activités sociales en fin de matinée ou en début d'après-midi auront davantage tendance à piquer du nez.

En revanche, passer un moment entre amis en soirée diminuerait l'envie de dormir et écourterait donc les nuits de sommeil, ce qui peut paraître étrange de prime abord. Bref, il existerait donc un réel lien entre fatigue et sociabilité, les deux étant par ailleurs affectées selon l'heure de la journée. Globalement, les interactions sociales seraient 70% moins importantes lorsque la fatigue se fait ressentir. Ces recherches ont en outre permis aux scientifiques d'expliquer pourquoi la solitude est de plus en plus présente en Suède ces dernières années.

Si l'enquête n'a pas été soumise à une population française, il est fort probable que les mêmes conclusions auraient été observées. Ce qui a de quoi inquiéter quand on sait que 36% des Français professionnellement actifs dorment moins de 6 heures par nuit, alors que la National Sleep Foundation conseille plutôt 7 à 9 heures de sommeil.