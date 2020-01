C'est très sérieux, le binge-watching nous bousillerait carrément la santé !

Qui n'a jamais regardé une saison entière d'une série lors d'un week-end ? Le binge-watching n'a jamais été aussi présent dans nos vies depuis l'arrivée des plateformes de streaming comme Netflix et Disney+. Avec un accès illimité et facile à des dizaines de contenus, il nous est parfois compliqué d'arrêter notre PC pour passer à autre chose. Un océan de films&séries additionné au froid polaire environnant nous donne toutes les excuses du monde pour continuer notre petit rituel : « Allez, encore un petit épisode de plus ».

Mais ce petit jeu peut s'avérer plus nocif sur notre santé que vous ne le pensez.

En Angleterre, la British Association for Counseling and Psychotherapy a révélé que trois patient·e·s étaient traité·e·s pour une « dépendance au binge-watching » avec des symptômes proches de ceux de la toxicomanie. De simple divertissement à réelle dépendance, comment cette pratique peut-elle dégrader la santé ? Selon le Dr Paul Stillman, les hormones seraient la clé pour comprendre l'impact sur notre santé mentale et physique.

La dopamine, hormone responsable de l'addiction serait la principale responsable de notre désir toujours plus poussé à regarder des épisodes les uns après les autres. D'après le docteur : « Lorsque vous regardez la télévision de manière excessive, votre cerveau produit continuellement de la dopamine. Vous ressentez comme une dépendance et votre cerveau commence à la créer. Le simple fait de s'immerger dans la vie des personnages, les intrigues et se demander ce qui va se passer dans le show peut devenir addictif ».

Ne plus vouloir voir sa famille et ses amis pour regarder des séries

Le grignotage au lieu d'un vrai repas

Ne plus dormir correctement à cause de la surexposition aux écrans

À plus ou moins long terme, ces actions peuvent engendrer des effets sur notre corps et notre esprit. L'isolement, une prise de poids significative, la fatigue oculaire, des maux de têtes ou bien plus graves, des problèmes cardiaques et des AVC. Cette mise en garde de nos comportements face aux nouvelles technologies ne peut que nous faire pendre conscience de nos mauvaises habitudes pour essayer de changer les choses dans le bon sens. Vous reconnaissez-vous dans certaines habitudes ?