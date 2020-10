Cachez-vous, Dexter sera bientôt de retour pour faire couler du sang dans une nouvelle série

Le serial killer le plus célèbre du petit écran n’a pas fini de tuer des criminels !

S’il y a bien une série qui mettait (presque) tout le monde d’accord, c’était Dexter. Expert en médecine légale de la police de Miami le jour, tueur de criminels la nuit, Dexter Morgan était un personnage très complexe et un anti-héros comme on les adore. Et outre son personnage principal, la série s’était révélée vraiment intelligente, surprenante, originale, pleine de rebondissements et surtout très addictive. Mais il a bien fallu qu’elle se termine et c’est en 2013 qu’est sorti son dernier épisode, après huit intenses saisons. La fin a d’ailleurs déçu beaucoup de fans, qui s’attendaient à ce que Dexter meurt, alors qu’en réalité, ce dernier a réussi à s’échapper pour vivre comme bûcheron au Canada. Son acteur, Michael C. Hall, n’était lui-même pas satisfait de cette fin controversée. Heureusement, il est encore possible d’arranger les choses car Showtime vient d'annoncer le retour du serial killer en 2021 pour une série limitée de 10 épisodes !

Crédit : Showtime

Michael C. Hall sera bien évidemment de la partie pour reprendre son rôle de psychopathe justicier, aux côtés du showrunner Clyde Philips, qui s’était occupé des quatre premières saisons de la série, les meilleures autrement dit. Pour rassurer les fans de Dexter, le président du divertissement Showtime, Gary Levine, a déclaré : « Nous ne revisiterions pas ce personnage unique sans être sûrs de trouver un angle créatif digne de cette série originale et brillante. Eh bien, je suis heureux d'annoncer que Clyde Phillips et Michael C. Hall l'ont trouvé, et nous sommes impatients de tourner et de la montrer au monde entier ! ». Pour l’instant, on ne connaît pas la temporalité de la série. Se déroulera-t-elle dans la même chronologie que le show original ? Sera-t-elle un préquel ? Ou une suite reprenant à partir de la fin de la série en 2013 ? Il faudra attendre 2021 pour avoir la réponse !