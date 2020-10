Caliente, une étude révèle les acteurs qui ont eu le plus de scènes de sexe au cinéma

C'est le moment de revoir ses classiques !

En ce mardi matin, je me suis demandé ce qui pourrait bien égayer notre semaine pluvieuse pour oublier notre doudoune et nos bottes de pluie. Après avoir creusé dans les Internets, je suis tombée sur un sujet de fond, traité par une journaliste qui a donné de sa personne pour réaliser une grande étude : quels sont les acteurs qui ont le plus de scènes de sexe au cinéma ? Pour le site The Ringer, Carrie Wittmer a maté un nombre incalculable de scènes de sexe dans les films pour déterminer - à la minute près - un classement des acteurs hollywoodiens qui en avaient le plus à l'écran.

Après avoir sélectionné 30 acteurs qui représentent le mieux Hollywood en 2020 (les mieux payés, les nommés aux oscars et les Internet boyfriends), elle a choisi les films grâce à la fonction « Parents Guide » d'IMDb qui permet de savoir à combien de scènes de sexe il faut s'attendre dans chaque oeuvre. Selon nos confrères d'Allociné, ces dites scènes doivent être celles qui montrent « une pénétration (suggérée ou non), les fellations, les sons (même off-caméra) et les indices visuels qui rendent évidents qu'un rapport sexuel est en cours ». En somme, presque tout quoi.

Puis, installée tranquillement dans son canapé, la journaliste a regardé près de 128 scènes à caractères sexuels et les a chronométrées. C'est dire son engagement pour cette noble cause ! Après des heures de visionnage, elle a dévoilé le classement final, à retrouver ci-dessous. Alors, qu'en pensez-vous ?

15. Chris Hemsworth

Crédit : gettyimages

Nombre de films : 22

Nombre de films avec des scènes de sexe : 3

Nombre de secondes : 88,23

14. Adam Sandler

Crédit : Netflix

Nombre de films : 35

Nombre de films avec des scènes de sexe : 4

Nombre de secondes : 97

13. Denzel Washington

Crédit : getty

Nombre de films : 44

Nombre de films avec des scènes de sexe : 5

Nombre de secondes : 128,46

12. Chris Evans

Crédit : Getty

Nombre de films : 24

Nombre de films avec des scènes de sexe : 3

Nombre de secondes : 135

11. Bradley Cooper

Crédit : GQ

Nombre de films : 26

Nombre de films avec des scènes de sexe : 6

Nombre de secondes : 151,7

10. Timothée Chalamet

Crédit : Vogue

Nombre de films : 10

Nombre de films avec des scènes de sexe : 5

Nombre de secondes : 162,33

9. Tom Cruise

Crédit : Paramount Pictures

Nombre de films : 38

Nombre de films avec des scènes de sexe : 7

Nombre de secondes : 167

8. Ben Affleck

Crédit : Warner Bros, DC Comics

Nombre de films : 40

Nombre de films avec des scènes de sexe : 6

Nombre de secondes : 184

7. Leonardo DiCaprio

Crédit : Getty Images

Nombre de films : 26

Nombre de films avec des scènes de sexe : 5

Nombre de secondes : 260,62

6. Mark Wahlberg

Crédit : STUDIOCANAL GmbH / David Lee

Nombre de films : 42

Nombre de films avec des scènes de sexe : 6

Nombre de secondes : 320,26

5. Robert Downey Jr.

Crédit : Getty Images

Nombre de films : 53

Nombre de films avec des scènes de sexe : 5

Nombre de secondes : 337,14

4. Brad Pitt

Crédit : Jim Spellman

Nombre de films : 39

Nombre de films avec des scènes de sexe : 8

Nombre de secondes : 392.07

3. Jake Gyllenhaal

Crédit : getty images

Nombre de films : 33

Nombre de films avec des scènes de sexe : 10

Nombre de secondes : 404,51

2. Robert Pattinson

Nombre de films : 22

Nombre de films avec des scènes de sexe : 8

Nombre de secondes : 410,95

1. Keenu Reeves

Crédit : Vogue

Nombre de films : 50

Nombre de films avec des scènes de sexe : 12

Nombre de secondes : 568,92

Pour obtenir toute la liste, cliquez ici.