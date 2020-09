Ce bêtisier de Umbrella Academy saison 2 va te donner le smile

En attendant de savoir si la série sera reconduite, ce bêtisier va te régaler

Si comme nous, tu as bingé la saison 2 de The Umbrella Academy en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, alors tu es probablement dans un état second à l'idée de savoir ce qu'il adviendra de la saison 3 à l'aire du Covid-19, des annulations de séries et des tournages suspendus. La bonne nouvelle, c'est que Netflix nous a offert, sur sa chaîne Youtube, une petite bouffée d'air frais en dévoilant le bêtisier de la seconde saison de The Umbrella Academy ; 4 minutes de rigolades, de ratés et de private jokes qui te donneront à coup sûr le smile en cette période particulière.

Difficile d'imaginer que cette ambiance de colonie de vacances et de blagues pipi-caca ait permis aux héros de tourner la moindre scène sérieuse et réussie pour la saison 2 de The Umbrella Academy et pourtant, ils l'ont fait ! Découvre par toi-même les coulisses déjantées de cette dernière saison, en attendant de pouvoir bientôt (fingers crossed) mater la suite des aventures des frères et soeurs Hargreeves ;)