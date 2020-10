Ce compte Insta affiche en géant les calories contenues dans tes aliments préférés (attention, ça fait mal)

Tout de suite, ça calme.

Voilà un compte Instagram qui risque de devenir le pire cauchemar des accros à la junk food ! Si l'on aime se réfugier dans de la bonne comfort food et faire le plein de gras, de sucre et de cochonneries en tout genre, on sait sans savoir les risques que l'on encourt en les consommant. Troubles du sommeil, risques de maladies cardio-vasculaires, de maladies neurologiques, de cancers ou encore d'obésité, les dangers de la malbouffe sont nombreux. Hélas, l'appel de la junk food est parfois plus fort...

Alors, pour nous aider à résister aux tentations, un compte Instagram s'est donné pour mission de démasquer l'ennemi. Fini les logos tout mignons et les photos food porn qui torturent nos pupilles et aguichent nos papilles, la page CalorieBrands affiche en gros, en grand, en gras, le nombre de calories contenues dans nos produits préférés. Savais-tu qu'un grand pot de Nutella fait 4420 calories ? Qu'un paquet de Oréo correspond à 1905 calories ou encore qu'une boîte de Nuggets contient 880 calories ? Non ?! Jette donc un oeil à CalorieBrands pour savoir le nombre de calories que tu ingères à chaque fois que tu craques pour de la bonne junk food ! Tu verras, ça calme...

Oui, on sait, tu nous détestes. Mais te voilà parée d'un coach de choc pour t'aider à résister à ces bombes à calories.