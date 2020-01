Ce compte insta prend les influenceurs en flag de vanité et c'est à mourir de rire

Instagram, ton univers impitoyable ! À l'heure des dizaines de milliers de comptes sur le réseau social, il est parfois compliqué de sortir du lot pour les influenceur·euse·s, ces nouvelles stars 100% digitales. Avec des photos toujours plus parfaites, des looks soignés et des décors dignes de cinéma, ils·elles sont à la recherche d'un esthétisme on point, si bien que certaines situations semblent devenues totalement grotesques !

Ne mentez pas, nous sommes tous·toutes déjà tombé·e·s sur une situation ubuesque à la vue d'un·e influenceur·euse essayant de poser avec naturel pour une photo, devant des dizaines de gens ébahis. Dans cette vie virtuelle faite d'artifice, il nous fallait cette personne lambda, un peu comme vous et moi, pour lancer un compte Instagram révélant la vérité sur ces pratiques mensongères. Et elle existe, en la personne de Tank Sinatra et son compte, influencersinthewild.

« Les influenceurs dans la nature », voici ce qui manquait à nos vies pour la rendre encore meilleure. Depuis sa création, il y a moins d'un mois, ce profil concentre déjà près de 700 000 followers et regroupe des vidéos toutes plus alambiquées les unes que les autres. Du photoshoot raté au husband d'Instagram, tout y passe pour faire connaître ce monde obscur où se croisent des nanas (un peu) trop stylées et des égos surdimensionnés. Alors, on jette un oeil ?