Ce compte Instagram fait rapper les meilleures personnages de Disney... sur des classiques de la culture rap française

Quand le rap français rencontre les classiques de Disney, ça fait des étincelles !

Deux genres, deux cultures, mais un seul but, rassembler tout le monde ! Le compte Instagram français RapToonn est l'auteur d'une belle prouesse : mixer les meilleurs sons du rap français sur des classiques de la marque Disney (et autres) pour un rendu 100% réaliste. Aya Nakamura, Soprano, Jul ou encore Gims et Ninho, tous les tubes du « rap game » français se retrouvent dans un extrait de dessin animé qui semble leur correspondre à merveille. Une bonne vibe qui a débuté à la fin de l'année 2019 grâce à deux étudiants, Grégoire et Emil, amateurs de rap et de montage vidéos !

De Disney à Pixar en passant par Barbie, il y a en a pas pour tous les goûts (musicaux) ! Sans plus tarder, on vous laisse découvrir ce petit bijou des réseaux sociaux qui filent la banane dès le début de semaine.