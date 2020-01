Ce couple de voyageurs fait 6000 km en auto-stop pour cette seule et unique raison

La fièvre du voyage se répand de plus en plus chez les jeunes, avides de découvrir le monde même avec un budget restreint ! Si la meilleure solution est de trouver des astuces pour avoir un voyage qui ne vous coûte pas un rein, d'autres alternatives sont aussi bonnes à prendre pour voir du pays sans compter nos euros. En ces temps d'urgence climatique et de poches vides, ce couple d'instagrammeurs a trouvé la meilleure façon d'allier économie et réduction d'empreinte carbone : faire de l'auto-stop partout dans le monde !

Jente Jacobs, 23 ans et Alessia Capraro, 22 ans, un jeune couple italo-belge, a fait de l'auto-stop un véritable art de vivre. Ces derniers partagent leur aventure sur le compte Instagram theartofhitchhiking et par le biais de vidéos mises en ligne sur une chaîne Youtube. L'idée première est de partager leur histoire, tous les deux ayant parcouru plus de 6000 kilomètres grâce à la générosité des dizaines de conducteurs à travers la planète ! Sous ces apparences, ce compte ne sert pas qu'à partager de belles photos d'un duo amoureux. Le but final de ce projet est de mettre en avant cette pratique de voyage pour casser l'image négative qu'elle peut avoir dans la pensée collective.

Avec un budget moyen de 15€ par jour pour la nourriture et le logement, les deux aventuriers veulent prouver qu'on peut découvrir du pays sans danger et faire de belles rencontres tout au long de la route ! Une mise en garde est quand même de mise selon eux : ne jamais faire de l'auto-stop la nuit et ne pas accepter le voyage en voiture si vous ne sentez pas un feeling avec la personne. Si vous cherchiez une alternative, c'est le moment de vous trouver un·e acolyte pour tenter l'expérience !