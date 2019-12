Ce nouvel étiquetage des produits pourrait vous permettre de réduire vos calories

La nourriture fait partie intégrante de nos vies et il nous est toujours compliqué de peser le pour et le contre quand on se retrouve devant un rayon entier de nos produits préférés ! Si on fait tout pour être la personne la plus healthy qui soit, il nous arrive de craquer pour des biscuits et autres produits chocolatés, sans jamais faire bien attention aux calories étiquetées sur les emballages. Vous le comprenez bien, à l'heure où l'obésité est devenu un véritable problème de société, plusieurs études pointent du doigt le non-impact réel, sur nos achats, des instructions écrites sur nos produits de consommation. Comment changer les mentalités sur la façon de consommer ?

Selon le Journal of Epidemiology & Community Health, la solution pourrait se trouver dans une nouvelle manière d'informer les consommateurs en labellisant les produits d'une autre façon. Pour les scientifiques, tout tiendrait réellement de la teneur en calories d'un produit qui pourrait être traduit par un label appelé PACE (l'équivalent calorique d'activité physique), une étiquette qui décrypterait le temps qu'il faut pour éliminer tel ou tel produit de son organisme.

D'après Amanda J. Daley, l'une des expertes : « Quand un consommateur voit un symbole visuel qui indique qu’il lui faudra 4 heures pour éliminer une pizza et seulement 15 minutes pour une salade, cela devrait créer une prise de conscience du « coût énergétique » de la nourriture. » En plus d'avoir un effet immédiat sur la conscience, cet étiquetage permettrait aux personnes de savoir si elles ont vraiment besoin de ce produit à l'instante, en plus de leur rappeler l'importance de l'exercice physique au quotidien.

Si les études sont encore à petite échelle (15 études et 4500 participants), les premiers signes positifs ont émergé avec des gens qui consommaient en moyenne 65 calories de moins par repas grâce à l'étiquette PACE. C'est à présent au tour des industriels de suivre le mouvement pour faire une vraie différence et contrer les mauvaises habitudes des consommateurs pour voir un réel changement sur le poids dans la société !