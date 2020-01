Ce pays a été élu paradis du divertissement, c'est là qu'il faut aller pour s'amuser

Outre la destination, la compagnie aérienne ou les hôtels, le choix d'un pays peut aussi se faire sur le niveau de divertissement proposé. Si vous êtes du genre à aimer vous amuser, même à l'autre bout du monde, plusieurs destinations vous proposent des attractions pour vous faire vivre un moment inoubliable, en solo, en couple ou en famille. Dans cette jungle, il est parfois difficile de s'y retrouver. Don't worry, le site LoveHolidays vient de dévoiler le premier pays au monde où le divertissement est roi !

Les Émirats arabes unis arrivent en tête d'un classement international, prenant en compte le nombre de prix reçus des pays aux attraits touristiques importants. Avec ses 7 émirats, dont les plus connus, Dubaï et Abou Dabi, ce pays du Moyen-Orient s'offre le luxe de proposer des activités diverses et variées aux touristes. D'ailleurs, une attraction phare fait sa renommée depuis quelques années maintenant.

Considéré comme le plus grand parc d'attractions couvert du monde, le Warner Bros. World d'Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis, fait la réputation de tout un pays en matière d'amusement. Ouvert depuis juillet 2018, ce dernier vient de gagner le prix de la meilleure attraction touristique aux World Travel Awards. Un prix prestigieux permettant à cette nation d'être dans le haut du classement international. D'autres choses sont aussi à découvrir pour faire encore plus de souvenirs de ce séjour mémorable.

Alors, allez-vous prendre vos billets direction l'aventure ?