Ce vendredi 17 janvier, les héros de Sex Education reviennent pour une saison 2 se promettant encore plus hot que la première ! Cette "nouvelle" série adolescente n'y va pas avec le dos de la cuillère sur certains sujets : couple, amour, amitiés et sexe y sont montrés sans filtres, loin des séries aseptisées des années 2000. Ce réalisme percutant en a fait l'une des plus regardées sur Netflix avec une approche au sexe qui avait rarement été montré dans une série de cette cible. A quelques jours de la sortie, une surprise de taille vient d'être annoncée : Un grand manuel de sexe inspiré de la série arrive pour briser les tabous une bonne fois pour toutes !

L'actrice Emma Mackey vous parle du clitoris

Sur le site sexeducation.fr, le message est clair : « Nous avons eu envie de te parler de cul, et d'aborder les bases d'une sexualité plaisante à travers 11 chapitres ». Par le biais d'un manuel à recevoir chez soi par une simple inscription, divers sujets seront traités comme le consentement, l'anatomie féminine ou encore la masturbation pour arrêter de se poser mille questions et briser nos propres interdits.

Le consentement est abordé

Un petit guide à mettre entre toutes les mains, réalisé par l'excellente photographe, Charlotte Abramow, créatrice des visuels de la chanteuse Angèle, entre autres. A ses côtés, l'actrice Emma Mackey, héroïne de la série, prête ses traits à cette campagne de sensibilisation qui devrait être diffusée au plus grand nombre pour une sexualité plus épanouie, loin des questions refoulées qui nous rongent. Alors, l'avez-vous commandé ?