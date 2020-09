Ce programme sportif selon tes préférences sexuelles est fait pour améliorer tes parties de jambes en l’air

Grâce à cet entraînement, tu vas pouvoir devenir le meilleur coup du monde au lit !

Il existe des programmes sportifs pour augmenter son endurance, travailler sa force, améliorer sa souplesse, mais est-ce que tu savais que le sport pouvait aussi booster les rapports sexuels ? En fonction de ce que tu préfères au lit, dominer, ou plutôt te laisser dominer, ou si tu aimes alterner entre les deux, il existe un workout adapté pour améliorer tes performances au lit. C'est Angie Coleman, une coach bien-être basée à Oakland, en Californie, qui en a eu l'idée. En complément de son application de rencontres queer, HER, la coach a créé une série d'entraînements hebdomadaires gratuite, intitulée « Sex Positive Workouts with Wellness Coach Angie », via Zoom, qui vise des groupes musculaires précis selon tes préférences sexuelles, afin de rendre tes parties de jambes en l'air plus incroyables qu'elles ne le sont déjà.

Si tu préfères dominer...

Les personnes qui aiment avoir le contrôle au lit ont plutôt tendance à se trouver au-dessus, mais vous pouvez également prendre les choses en main en étant en dessous. Dans tous les cas, il est important d'avoir une bonne force dans le fessier pour bouger vos hanches et vous stabiliser. Voici donc le programme à suivre et à répéter 3 fois :

14 chameleons

30 glute bridges

45 secondes de jump squats

12 plank to pike push-up

16 sumo squats

45 secondes d'oblique twists

10 crab walks in and out

20 plank avec des forward reach

45 secondes de burpees

Si tu préfères te laisser guider...

Pour les personnes qui aiment se laisser guider, il est important de se concentrer sur l'endurance et les muscles profonds car vous pouvez vous retrouver à devoir tenir des positions actives ou en équilibre longtemps. C'est donc préférable d'avoir un bon coeur et des muscles toniques. Voici le programme à suivre et à répéter 3 fois :

15 Facepull YTL

60 secondes de forearm plank

45 secondes de squat pulses

12 lateral traveling pushups

20 fentes debout (10 par côté)

45 secondes de plank side hops

14 supermans

16 RDL to squat

45 secondes de plank shoulder taps

Si tu aimes bien alterner...

Les personnes qui aiment alterner doivent être polyvalents et vous n'avez donc pas le choix, il faut tout cibler, des épaules aux pieds, l'endurance, les muscles profonds. Il est important d'avoir un bas du corp fort pour bouger mais aussi un haut du corps tonique pour tout ce qui est équilibre. Voici le programme à suivre et à répéter 3 fois :

20 single-leg kneeling squat

10 side plank to front and back

45 secondes de in and out squats

16 fentes croisées

12 push-backs

45 secondes de leg flutters

14 back extensions

20 hydrants to kick out

45 secondes de montées de genoux

Alors, prêt·e à tout défoncer au lit ?