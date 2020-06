Ce site de l'UE recense toutes les infos à connaître pour voyager dans l'un de ses 27 pays cet été

Le site vous donne toutes les informations essentielles avant de partir en vacances à l'étranger

Depuis ce lundi 15 juin, les frontières intérieures ont rouvert entre la plupart des membres de l'UE. S'il est possible de prévoir ses prochaines vacances dans l'un des 27 pays membres de l'Europe, il reste néanmoins quelques données à prendre en compte avant de booker son prochain trip à l'étranger. Les déplacements, le masque, les plages, les hôtels, dans le grand océan d'informations sur les Internets, il est parfois compliqué de s'y retrouver...

L'Union européenne a décidé de prendre les choses en main en créant le site Re-open EU donnant accès à toutes les modalités de voyage pays par pays.

Traduit en 24 langues, le site permet de connaître en temps réel les futures conditions de voyage pour les touristes européens. Pour l'utilisation, rien de plus simple ! Après avoir sélectionné un pays, vous aurez accès à une fiche pratique divisée en 3 thématiques correspondant au voyage, aux services et à la santé. Dans chaque point, vous pourrez retrouver toutes les réponses aux questions pratiques et essentielles pour votre futur voyage :

Puis-je circuler librement dans ce pays ? La quarantaine est-elle obligatoire ? Puis-je entrer dans ce pays par voie aérienne ? Les hébergements touristiques sont-ils ouverts ? Un masque est-il nécessaire dans les lieux publics ? Grâce à un code couleur (rouge, orange et vert) sur de petites vignettes, vous serez aussi guidés sur les autorisations et interdictions du pays en question, histoire de savoir où vous mettez les pieds ! Alors, où allez-vous partir cet été ?