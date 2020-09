Ce soir, rendez-vous à Wakanda avec la diffusion du film Black Panther sur TF1

Un hommage à Chadwick Boseman, l'acteur derrière l'un des meilleurs rôles de ces dernières années

Le dimanche soir, il est toujours un peu compliqué de choisir son programme : TV ou Netflix ? Il semblerait que votre bonne vieille télévision vous attende ce soir avec un film très attendu ! Un indice ? Wakanda Forever ! Près d'un mois après le décès de Chadwick Boseman, l'acteur sui se cache derrière le personnage (déjà) culte de T'Challa, TF1 a décidé de lui rendre un vibrant hommage ce soir. À partir de 21h05, la chaîne diffusera pour la première fois en clair le film Black Panther, devenu un véritable phénomène de société ces dernières années.

Si vous avez vécu dans une grotte depuis la sortie, laissez-moi vous faire un petit reminder de cette pépite à ne rater sous aucun prétexte. Ce film suit T'Challa, le futur roi de Wakanda qui revient chez lui après les événements passés dans Captain American : Civil War. Dans cette nation africaine à la pointe de la technologie, il devra affronter un vieil ennemi et s'affirmer en tant que souverain et Black Panther. Enrôlé dans un conflit, il devra sauver Wakanda et le reste du monde entier...

Ça donne envie, n'est-ce pas ? Avec un casting 5 étoiles dont Michael B.Jordan, Danai Gurira ou encore Andy Serkis, vous passerez un incroyable moment dans cet univers créé par Stan Lee et Jack Kirby !