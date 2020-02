« Ceci n'est pas un consentement », la nouvelle campagne coup de poing contre les agressions sexuelles

À l'heure actuelle, il est toujours important d'expliquer le consentement par a+b mais aussi de l'afficher en 4x3 pour avoir un impact direct sur les consciences. L'association HandsAway l'a bien compris et vient de dévoiler une nouvelle campagne choc sur le consentement et les agressions sexuelles. Avec « Ceci n'est pas un consentement », une série de photos montrant des jeunes femmes dans des situations différentes et habillées comme elles le souhaitent, le message envoyé est clair et limpide.

« Cette campagne d'affichage a pour objectif de rappeler qu’une femme a le droit de s’habiller comme elle le souhaite et qu’aucune tenue ne peut justifier une agression sexiste ou sexuelle » dixit le compte Instagram de l'association qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Une piqure de rappel essentiel à une époque où le harcèlement de rue touche plus d'une femme sur deux en France (source Ifop), entre des regards insistants et des gestes déplacés, pour ne parler que d'eux.

Le style vestimentaire des femmes reste encore aujourd'hui stigmatiser en cas d'agressions et est tenu (très souvent) pour responsable des actes perpétrés. Cette nouvelle forme d'expression tend à remettre la liberté de la femme au coeur des débats, loin de toute forme de discrimination inutile et hostile, spécifiquement sur le consentement.

Une véritable croisade de l'association HandsAway via cette campagne, mais aussi son application permettant de reporter un fait de harcèlement de rue vécu ou vu sur la voie publique. Un long chemin reste à faire, mais un mot est à retenir : non, c'est non.