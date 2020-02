Ces 10 destinations sont les plus accueillantes au monde selon les voyageurs Booking

Le choix d'une destination est toujours une période compliquée, surtout quand on n'arrive pas à se faire une idée d'un pays en question. Si on peut se fier aux conseils de Tata Monique de retour des Maldives, il y a aussi des spécialistes du voyage qui peuvent t'aider à y voir plus clair et prendre la meilleure direction pour tes vacances. Les hôtels et la population locale, voici deux données importantes à prendre en compte pour un voyage réussi et sans embûches.

Outre l'hébergement, l'aspect humain est un élément essentiel pour profiter un maximum et vivre une expérience haute en couleur ! Avoir envie d'une digital detox au bout du monde ou simplement faire de belles rencontres, le site booking.fr a trouvé la solution pour t'aider à choisir ton prochain point de chute. Le site n°1 en la matière vient de révéler un classement des 10 destinations les plus accueillantes dans le monde lors de ses Traveller Review Awards 2020.

Ces pays ont été choisis pour une seule raison : ils réservent le meilleur accueil aux voyageurs venant de toute la planète. Hébergements, transports, propriétaires de maisons d'hôtes et autres, ils ont tous été évalués par les voyageurs pour donner ce top précieux 10 mondial. Tu sais où poser tes valises ces prochains mois !

Göreme, Turquie

Tatranská Lomnica, Slovaquie

Phong Nha, Vietnam

Kobarid, Slovénie

Cochem, Allemagne

Doolin, Irlande

Taïtung, Taïwan

Scena, Italie

#9 Monte Verde, Brésil

Lake Tekapo, Nouvelle-Zélande

Alors, t'es décidé ?