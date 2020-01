Ces 10 destinations sont les plus recherchées sur Google en 2020

Etre atteinte de la fièvre aigüe du voyage est une très bonne maladie, à ne soigner sous aucun prétexte ! Les années passent et ne se ressemblent pas dans votre quotidien de baroudeuse, prête à manger des kilomètres pour découvrir d'autres cultures et pays, attirés par une envie de liberté inhérente au voyage. L'année 2020 ne semble pas déroger à la règle pour vous... Où partir ? Si certaines destinations sont en passe de devenir des hit, d'autres ont déjà le vent en poupe dans les recherches Google dévoilées par le célèbre moteur de recherches.

Ce classement des 10 villes les plus convoitées dans le monde par les internautes a été fait à partir des données des recherches d'hôtels couplées à des dates précises sur l'année 2020. Alors, où doit-on se rendre, monsieur Internet ?

Da Nang, Vietnam

Sao Paolo, Brazil

Seoul, Korea

Tokyo, Japan

Tel Aviv, Israel

Marseille, France

Vienna, Austria

Bangkok, Thailand

Dubai, United Arab Emirates

Perth, Australia

Si vous n'avez pas encore une idée précise, ce top vous emmènera aux quatre coins du Globe avec 10 destinations apportant chacune une spécificité et un trip hors-du-commun ! Pour vous aider à y voir plus clair, la plateforme Instagram est un très bon outil pour faire un choix plus précis. Le réseau social vous offre une vaste étendue de clichés des destinations à découvrir. Le meilleur exemple ? Le Pont d'or de la ville de Da Nang (1ère du classement), l'un des plus beaux endroits sur Terre, à mettre absolument sur sa bucket list.

Il ne vous reste plus qu'à prendre vos billets et boucler votre valise pour découvrir de nouvelles choses et faire de 2020, la meilleure des années !