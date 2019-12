Avis aux amatrices de beaux scénarios : en cette fin d'année, vous avez déjà eu l'occasion de découvrir le classement Google des séries les plus regardées en 2019, et cette dernière ne pouvait pas se terminer sans savoir ce qui vous avait attiré, en plus, dans les salles obscures (certainement pas le billet hors-de-prix) ! Si ces derniers mois ont été marqués par les nombreuses sorties de live action et films de super-héros chez Disney, quelques autres pépites sont sorties comme Joker, l'un des plus gros succès de ces derniers mois ou la suite des Petits mouchoirs de Guillaume Canet, Nous finirons ensemble. Quels ont été les 10 films les plus recherchées sur Google en 2019 ?

Joker

Avengers : Endgame

Le Roi Lion

Captain Marvel

Once Upon A Time In Hollywood

Nicky Larson

Aquaman

After

Alita : Battle Angel

Nous finirons ensemble

Sans grande surprise, c'est le film Joker qui décroche la première place du classement avec un Joaquin Phoenix absolument parfait dans ce rôle noir, même si les critiques n'ont pas toutes été tendres lors de sa sortie. Avec plus de 5 millions d'entrées en France et 1 milliard de bénéfices dans le monde, il restera comme l'un des plus gros succès de 2019... et ce n'est pas un Disney !

Comme nous vous en parlions plus haut, l'écurie Disney a battu tous les records avec la sortie de plusieurs live action comme le Roi Lion qu'on retrouve en 3ème position, mais aussi plusieurs films de la franchise Marvel : Avengers : Endgame (2ème place) et Captain Marvel (4ème place), deux projets ayant une audience toujours au rendez-vous ! Un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars, cela ne s'invente pas.

Pour le reste, nous avons eu le droit à un nouveau film de Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood (5ème) et l'adaptation de la fanfiction After (8ème), deux projets complètement différents ayant attisé la curiosité des gens ; ainsi que deux films français aux scénarios diamétralement opposés, Nicky Larson de Philippe Lacheau (6ème) et Nous finirons ensemble de Guillaume Canet (10ème), la suite des Petits Mouchoirs, film devenu culte depuis. Un classement encore très américanisé et parti pour le rester avec la sortie de plusieurs gros projets de Disney et la plateforme de streaming Netflix qui continue son ascension doucement mais sûrement.