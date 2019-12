Ces 10 mots-clés ont été les plus recherchés sur le site Pornhub en 2019

Pornhub, le site pornographique qu'on ne présente plus, vient de sortir quelques données intéressantes sur son utilisation par les internautes avec des chiffres qui donnent le vertige : le site a enregistré 42 milliards de visites en 2019, soit près de 115 millions de connexions par jour, très loin des "seulement" 33,5 milliards enregistrées en 2018. Outre cette augmentation conséquente du nombre de visiteurs, il y a aussi une deuxième chose importante qu'il faut prendre en compte, les recherches par thématique des internautes, du plus classique au plus wtf qui viennent juste d'être mis en ligne. Quel est le top 10 des mots clés les plus recherchés sur la plateforme en 2019 ?

Top 10 des mots les plus recherchés

Il y en a pour tous les goûts ! Du classique Amateur en première position au très bizarre Alien, en passant par la case gaming et les termes POV et Apex Legends, les utilisateurs ont font marcher leur imagination pour se projeter sur des vidéos pornographiques d'un nouveau genre. On notera aussi que le cosplay (se déguiser pour ressembler à un personnage fictif) est en nette progression ainsi que l'ASMR, rendu populaire grâce à de nombreuses vidéos sur Youtube. Un classement représentant le reflet de notre société... Vous voulez d'autres infos ? On a aussi ces 10 infos tordues sur le sexe en 2019 à connaître si vous voulez briller à vos repas de famille.