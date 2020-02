Ces 10 pièces mode que se sont arrachées les modeuses cette année

Les must-have du moment !

On les voit partout ! Aux pieds des meufs les plus stylées de la planète, aux bras des it-girls les plus lookées, sur le dos des filles en vogue, ces pièces mode ont fait le tour de la fashionsphere cette année. Recensés par la plateforme de recherche mondiale de la mode, Lyst, on retrouve dans ce classement hautement fashion les sandales matelassées de Bottega Veneta, le célèbre bikini Fendi ou encore les boucles d'oreilles épingles à nourrice de Balenciaga. Pour établir ce classement, la plateforme a analysé le comportement d'achat en ligne de plus de 5 millions de clients par mois, en étudiant leurs recherches sur Google et Lyst de ces produits ultra populaires, mais également les mentions des marques et des produits sur les réseaux sociaux et les taux de conversion de ventes.

#1 Les sandales matelassées de Bottega Veneta

#2 Le mini sac Le Chiquito Jacquemus

Crédit : Lyst

#3 Les sneakers Continental 80 Adidas

Crédit : Lyst

#4 Le pull imprimé nuage Mansur Gavriel

Crédit : Lyst

#5 La pochette plate en nylon noir Prada

Crédit : Lyst

#6 La robe Juliette Reformation

Crédit : Lyst

#7 Le bikini à motif FF Fendi

Crédit : Lyst

#8 Les boucles d'oreilles épingle à nourrice Balenciaga

Crédit : Lyst

#9 La combinaison à ceinture Hudson Jeans

Crédit : Lyst

#10 Le sac porté épaule Paco Rabanne 1969

Crédit : Lyst

Si tu veux être ultra lookée, tu sais quelles pièces il te reste à acquérir (enfin si le budget suit...).