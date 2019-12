Ces 10 séries ont été les plus binge-watchées en 2019

2019 a été un très bon cru pour les séries et plus particulièrement celles que nous suivons depuis des années comme Game Of Thrones ou Stranger Thing, deux des plus recherchées sur Google France par les internautes. Vous l'aurez compris, il a été question de clôturer plusieurs années de dépendance à des shows mais aussi de suivre l'évolution de petits nouveaux pour se plonger dans de nouvelles histoires avec des heures de binge-watching en perpective. Qu'est-ce qui vous a fait rêver ces derniers mois ? Le site TV Time a dévoilé un classement des 10 séries les plus binge-watchées en 2019, du pur classique au petit nouveau s'étant déjà fait une plus de choix dans le coeur des internautes !

#1 Lucifer (Netflix)

#2 Friends (ABC)

#3 Grey's Anatomy (ABC)

#4 Brooklyn Nine Nine (NBC)

#5 Stranger Things (Netflix)

#6 Game Of Thrones (HBO)

#7 The Big Bang Theory (CBS)

#8 Riverdale (The CW)

#9 How I Met Your Mother (CBS)

#10 La casa de Papel (Netflix)

Ce classement est révélateur d'une chose : les suites de certaines séries ont été très attendues par les fans, comme la dernière saison de Game Of Thrones ou encore celles de Stranger Things ou La casa de Papel, deux véritables cartons de la plateforme Netflix. Et en parlant de carton, la première place revient à la saison 4 de Lucifer, série annulée par la Fox mais repris par le géant Netflix qui n'a pas lésiné sur les moyens pour faire revenir le diable dans nos foyers !

Du côté des séries old school, Friends tient toujours le top 3 des classements, près de 15 ans après la fin de ce monument télévisuel, ainsi qu'How I Met Your Mother et The Big Bang Theory, deux des meilleures séries de ce des 10 dernières années, toujours appréciées par les fans de la première heure. Un classement très hétéroclite, représentatif de nos heures de binge-watching et de l'offre toujours plus grande proposée par les chaînes et services de streaming ! Que va nous réserver l'année 2020 ?