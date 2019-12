Ces 10 séries ont été les plus googlées en 2019

En cette fin d'année il est temps de faire le bilan sur les séries qui nous ont tenu en haleine des soirées entières, qu'elles soient de petites nouvelles ou les suites de nos shows favoris, attendues des années pour certaines. Notre pote Google vient de révéler les 10 séries les plus recherchées en 2019 via son moteur de requêtes... Ne nous en cachons pas, Netflix a largement pris le dessus en dévoilant des nouveautés comme Umbrella Academy, carton dès sa sortie ou encore la suite de La Casa de Papel et Stranger Things. D'autres shows ont aussi su tirer leur épingle du jeu à la course au streaming de masse et ce classement est à l'image d'une tendance actuelle : il y en a pour tous les goûts !

Game Of Thrones

Stranger Things

Umbrella Academy

Manifest

Tchernobyl

Un si grand soleil

Elite

La Casa de Papel

American Gods

SWAT

Du côté des suites attendues, l'ultime saison de Game Of Thrones (HBO) tient la première place avec un show final ayant tenu toutes ses promesses, même si elle ne fût pas du goût de tout le monde, suivi de près par la saison 3 de Stranger Things, celle de la Casa de Papel et d'Elite, toutes diffusées via la plateforme Netflix.

Les nouveautés se sont elles aussi intégrées dans ce classement avec la série Umbrella Academy , où l'on a suivi des super-héros dans une école très spéciale, véritable carton d'audience dès sa sortie et son homologue, la mini-série Tchernobyl d'HBO, devenue la plus populaire du Monde en détrônant Breaking Bad et Game Of Thrones quelques semaines après sa diffusion.

N'oublions pas cependant les recherches sur les séries américaines diffusées sur TF1 comme Manifest et SWAT et la seule et unique série française (il en fallait bien une), Un si grand soleil qui prend la 6ème place et semble passionner les téléspectateurs de France 2 ! Une année 2019 historique, surnaturelle et remplie de la nouvelle génération, à quoi aura-t-on le droit l'an prochain ?