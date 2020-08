Ces 10 séries originales Netflix sont les moins bien notées sur IMDb, ne les regardez jamais

À vos risques et périls.

On parle souvent des meilleures séries à mater sur Netflix, on se conseille entre potes sur nos prochaines séances de binge-watching... mais si on abordait aujourd'hui celles à éviter ? Celles qui vont t'emmerder au point de passer la soirée sur ton téléphone ?

Pour établir un classement des pires séries originales Netflix (parce que non, la plateforme de streaming ne communique pas sur ses échecs...) c'est sur le site IMDb qu'on a été dégoter les navets à ne surtout pas regarder. Notre système de classement ? Uniquement les séries fictives hors documentaires notées par IMDb et présentes dans le catalogue français, évidemment. Voici donc, de la « meilleure » à la pire, les séries originales qui n'ont pas fait l'unanimité auprès des abonnés.

#1 Ingobernable (7,2/10)

Crédit : Netflix

Femme de conviction, la première dame du Mexique décide de mettre toute son énergie au service de la vérité après avoir perdu foi en son mari.

#2 Hemlock Grove (7,1/10)

Crédit : Netflix

Les secrets font partie de la vie quotidienne à Hemlock Grove, petite ville de Pennsylvanie, où les créatures les plus sombres se cachent en pleine lumière.

#3 The Good Cop (7/10)

Crédit : Netflix

Comme s'il n'avait pas assez à faire à élucider des meurtres, un flic maladivement honnête tente de garder un œil sur son père, un homme sympa, mais une crapule finie.

#4 Warrior Nun (6,9/10)

Crédit : Netflix

Une ado orpheline se réveille à la morgue et découvre ses nouveaux super-pouvoirs : elle est porteuse du Halo d'une société secrète de religieuses chasseuses de démons.

#5 Insatiable (6,5/10)

Crédit : Netflix

Pour assouvir sa soif de vengeance, une ado brimée se lance dans les concours de beauté. L'avocat déshonoré qui la coache réalise trop tard dans quoi il s'est embarqué.

#6 She (6,5/10)

Crédit : Netflix

Une mission secrète pour mettre au jour un réseau de drogue révèle le potentiel de séduction d'une timide policière de Mumbai, lui offrant ainsi les clés de sa liberté.

#7 Boca a Boca (Kissing Game) (6,3/10)

Crédit : Netflix

Dans une région rurale, des familles d'agriculteurs paniquent lorsqu'une mystérieuse maladie transmise par le baiser se répand à toute vitesse dans un lycée.

#8 Omniscient (6,3/10)

Crédit : Netflix

Dans cette ville où les citoyens sont surveillés en permanence, une femme doit échapper au mouchard qui la suit pour enquêter sur un meurtre.

#9 Unicorn Store (5,5/10)

Crédit : Netflix

Après avoir échoué dans ses études d'art et accepté un banal travail de bureau, une peintre pleine d'imagination va peut-être réaliser son rêve : adopter une licorne.

#10 Reality Z (5,4/10)

Crédit : Netflix

Les participants à une émission de téléréalité brésilienne se réfugient dans un studio de télé pour fuir les zombies, mais le danger n'est pas là où ils le croient...

Alors, avez-vous déjà regardé l'une de ces séries Netflix et si oui, confirmez-vous qu'elles méritent leur place dans le classement des pires oeuvres de la plateforme de streaming ?