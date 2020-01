Ces 10 villes françaises ont été élues "les pires pour la malbouffe"

La malbouffe est-elle toujours d'actualité ? À l'heure où le healthy semble prendre le pas sur la malbouffe via un autre type de restauration, de mauvaises habitudes restent toujours ancrées chez une partie de la population. Pour les consommateurs assidus de gras, le duo hamburger-frites du fast-food est une vraie religion ! Pire, il est aussi un moyen à bas prix de manger rapidement, partout et à sa faim, quitte à oublier les effets négatifs sur la santé à long terme (anxiété et prise de poids).

Présente sur l'ensemble du territoire français, ces chaînes de restauration rapide touchent toute la population, à divers degrés. Alors, où mange-t-on le moins bien en hexagone ?

En France, pour la 5ème année consécutive, le site question2santé vient de publier une étude sur les pires villes françaises en termes de junk food ! Parmi les 16 chaînes de restauration rapide* les plus présentes sur 32 des plus grandes villes françaises, des données ont été interprétées (ratio fast-foods/habitant) pour constituer un classement officiel.

* Mcdonald's, KFC, Burger King, Quick, Paul, La Brioche Dorée, Domino’s Pizza, Subway, La Mie Câline, Starbucks, La Croissanterie, Pizza Hut, Pomme de Pain, O’tacos, Bagelstein, et Speed Burger.

1. Bordeaux : 54 fast-foods pour 250 000 habitants

2. Limoges : 25 fast-foods pour 130 000 habitants

3. Metz : 21 fast-foods pour 120 000 habitants

4. Paris : 373 fast-foods pour 2 200 000 habitants

5. Brest : 23 fast-foods pour 140 000 habitants

6. Tours : 22 fast-foods pour 136 000 habitants

7. Lille : 37 fast-foods pour 232 000 habitants

8. Angers : 24 fast-foods pour 150 000 habitants

9. Aix-en-Provence : 22 fast-foods pour 143 000 habitants

10. Lyon : 77 fast-foods pour 515 000 habitants

*La suite du classement ici.

Pour la 3e année consécutive, la ville de Bordeaux arrive en tête avec plus de 54 fast-foods dans la ville pour 250 000 habitants... En comparaison, la ville de Lille n'en compte que 37 pour 210 000 personnes, une différence de taille dans la course à la mauvaise alimentation ! Un ratio fast-foods/habitant à prendre en compte dans cette étude française où le monopole est tenu par de deux chaînes américaines : Mcdonald's (244 restaurants) et Subway (154 restaurants) !

Si ces chiffres donnent le vertige, d'autres progrès sont faits sur le mieux manger et une offre variée pour une alimentation saine et équilibrée semble lancée pour une consommation durable, bénéfique pour notre santé et la planète !