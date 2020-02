Ces 12 séries made in Netflix s'arrêtent en 2020, dernière chance pour les mater

En 2020, Netflix continue son ascension avec de nouveaux programmes venant enrichir son catalogue et notre envie infinie de binge-watching ! En plus des films originaux, la plateforme de streaming propose un large choix de séries, de la (déjà) cultissime You à Lucifer qui est renée de ses cendres depuis mai 2019. Des shows de grande qualité et variés permettant d'offrir un large choix aux internautes ! Oui, mais voilà, certaines séries ne passeront pas le difficile cap de l'année 2020, entre arrêt volontaire de Netflix ou fin de saison pour plusieurs grosses productions.

Histoire de vous préparer aux mieux, voici la liste complète des prochaines séries originales à qui dire bye bye ces prochains mois !

Spinning Out (saison 1) : Janvier 2020

Anne with an E (saison 1 à 3) : Janvier 2020

The Ranch (saison 1 à 4) : Janvier 2020

The Rain (saison 1 à 3) : Courant 2020

BoJack Horseman (saison 1 à 6) : Janvier 2020

Glow (saison 1 à 4) : Été 2020

La Fête à la maison : 20 ans après (saison 1 à 5) : Courant 2020

Dear White People (saison 1 à 4) : Automne 2020

Dark (saison 1 à 3) : Courant 2020

Lucifer (saison 1 à 5) : Courant 2020

13 Reasons Why (saison 1 à 4) : Courant 2020

Trinkets (saison 1 à 2) : Courant 2020

Du côté des arrêts qui ont fait beaucoup parler, la série Spinning Out et Anne with an E se sont terminées en janvier 2020 malgré des pétitions lancées par les fans pour les garder un peu plus sur la plateforme. Pour les séries à succès comme Lucifer, 13 Reasons Why ou Dark, les dernières saisons s'annoncent déjà cultes et attendues, surtout pour la série adolescente qui aurait dû se terminer dès la première saison. 12 séries qui partent, mais encore beaucoup d'autres à découvrir !