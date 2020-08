Ces 15 villes ont été élues meilleures destinations en Europe pour 2020

Prêts à explorer plus près de chez vous ?

Chaque année, le magazine américain Travel + Leisure demande à ses lecteurs de voter pour leurs destinations préférées, et établit un gigantesque classement des meilleurs hôtels, aéroports, villes, îles - et j'en passe. Et l'année 2020 ne fait pas exception à la règle, malgré la crise sanitaire majeure qui s'est abattue sur le monde. De novembre 2019 à mars 2020 (juste avant la pandémie, donc), le magazine a interrogé sa communauté sur les lieux censés marquer l'année 2020, et les résultats viennent de paraître !

Parce que voyager loin de chez soi restera probablement difficile pour les mois (années ?!) à venir, c'est le classement des meilleures villes d'Europe qui a attiré notre attention ; 15 villes plébiscitées par les voyageurs et qui vous donneront peut-être quelques idées pour organiser votre prochain trip à une, deux ou trois heures d'avion de chez vous. Car non, il n'y a pas besoin de s'envoler à l'autre bout du monde pour découvrir des lieux et des cultures incroyables : voyez par vous-même les trésors que recèlent l'Union Européenne.

#15 Ravenne, Italie

Crédit : Uta Scholl, Unsplash

Pour cette édition 2020, la ville de Ravenne fait son entrée dans le classement Travel + Leisure : ses mosaïques byzantines font sa renommée à travers l'Europe, préparez-vous à visiter la ville le nez levé vers les voutes de sa basilique Saint-Apollinaire !

#14 Venise, Italie

Crédit : Christina Ambalavanar, Unsplash

Si elle est aussi nouvelle dans le classement par rapport à l'édition 2019, Venise n'a toutefois pas besoin d'être présentée ! Ce que l'on sait moins sur cette ville romantique par excellence, c'est la forte pression que l'industrie du tourisme - et le réchauffement climatique - exercent sur elle, et la menacent ainsi de disparaître à jamais sous les eaux.

#13 Prague, République tchèque

Crédit : Anthony DELANOIX, Unsplash

#12 Paris, France

Crédit : Spencer Davis, Unsplash

#11 Grenade, Espagne

Crédit : Dimitry B, Unsplash

Nouvelle dans le classement World's Bes de Travel + Leisure, la ville andalouse séduit par sa poésie : ses ruelles étroites, ses miradors, sa cathédrale, son marché... Un incontournable de la région !

#10 Madrid, Espagne

Crédit : Alev Takil, Unsplash

#9 Sienne, Italie

Crédit : Cristina Gottardi, Unsplash

#8 Barcelone, Espagne

Crédit : Theodor Vasile, Unsplash

#7 Cracovie, Pologne

Crédit : Mariia Zakatiura, Unsplash

#6 Séville, Espagne

Crédit : Joan Oger, Unsplash

#5 Porto, Portugal

Crédit : Jan Ledermann, Unsplash

#4 Lisbonne, Portugal

Crédit : Robert Kalinagil, Unsplash

#3 Rome, Italie

Crédit : Arthur Yeti, Unsplash

#2 Istanbul, Turquie

Crédit : Stefan Kostoski, Unsplash

#1 Florence, Italie

Crédit : Sergiu Vălenaș, Unsplash

Toujours en haut du classement année après année, Florence mérite non seulement un détour, mais carrément un séjour. Son romantisme et sa douceur de vivre en font une destination incontournable pour les amoureux et épicuriens !