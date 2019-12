Ces 3 astuces vont vous permettre de voyager moins cher partout dans le Monde

Quelle sera votre prochaine destination ? Voyager à l'autre bout du Monde n'a jamais été aussi accessible qu'à notre époque, qu'on reste au fond de son canapé à mater les stories Instagram de ses potes ou qu'on prenne notre courage à deux mains pour booker un billet d'avion en deux clics direction l'aventure. Tendance en constante augmentation depuis quelques années, elle reste néanmoins coûteuse pour les baroudeurs et baroudeuses ayant la bougeotte et souhaitant découvrir du pays sans avoir à craquer leur P.E.L ! Ne désespérez pas, des voyageurs aguerris ont trouvé et combiné ces 3 astuces pour s'offrir un voyage moins cher et partir le coeur léger, mais les valises pleines !

Après des années d'études sur le sujet, deux jours de la semaine semblent être les plus propices aux réservations : le mardi après-midi et le dimanche. D'après le site Skyscanner, spécialiste des comparatifs de vols, le dernier jour de la semaine semble même donner de meilleurs résultats pour les prix des vols nationaux et internationaux. Il est temps de vous installer confortablement avec votre plaid doudou et scruter les bonnes affaires.

Si l'on a bien envie de faire une blague culinaire sur le fait qu'on a déjà fini la boîte de gâteau, il est plutôt question ici de rester sérieuse en vous proposant une deuxième astuce bien utile. Vous n'êtes pas sans savoir que vos visites sur les sites sont constamment surveillées et enregistrées pour mieux vous cibler par la suite avec des publicités par exemple. Selon toute vraisemblance, si vous visitez plusieurs fois la même page pour préparer vos vacances (les vols d'avions), les prix peuvent augmenter au fur et à mesure... Que faire ? Supprimer les cookies et l'historique de vos recherches pour contrer cette fâcheuse inégalité.

Un peu comme le point précédent, mais beaucoup moins casse-pieds, la navigation en privé vous permet de naviguer sans être obligée de supprimer à chaque fois l'historique ou les cookies et de pouvoir chercher sans stress les meilleures options pour votre prochain trip. C'est très simple, dans Google Chrome, il vous suffit de cliquer sur "nouvelle fenêtre de navigation privée" direction l'autoroute des vacances !