Ces 3 choses peuvent totalement flinguer ta vie sexuelle, sache-le

On sait que les pensées parasites, le stress du boulot ou encore l'arrivée d'un bébé ou la prise d'un contraceptif hormonal sont autant de facteurs qui peuvent impacter notre vie sexuelle - et pas dans le bon sens. Mais la liste ne s'arrête pas là (malheureusement !) : d'autres choses sont susceptibles d'affecter notre désir ou nos performances au lit, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et qui sont pourtant capitales. Voici donc 3 choses qui peuvent totalement flinguer ta vie sexuelle.

Boire un peu d'alcool, ça peut émoustiller et booster notre confiance en nous lorsqu'il s'agit de séduction ou de sexe mais au-delà de ce seuil, l'alcool n'est clairement pas l'allié de tes ébats. En effet, l'alcool réduit l'activité du système nerveux central et lorsqu'il est consommé dans de grandes quantités, il n'est plus juste relaxant, il agit carrément comme sédatif !

En outre, l'érection est donc directement impactée chez les hommes, et la déshydratation causée par l'alcool peut entraîner des problèmes de sécheresse vaginale pour les femmes. Bref, ne compte pas sur l'alcool pour avoir le meilleur cul de ta vie, même avec une consommation quotidienne modérée.

Les paquets de cigarettes l'affichent en gros : fumer peut entraîner des troubles érectiles, mais ce n'est pas le seul inconvénient du tabac sur la vie sexuelle. Chez les femmes, la détérioration des artères et le rétrécissement des vaisseaux sanguins peut directement impacter la lubrification du vagin et ainsi rendre les rapports douloureux. Et puis parlons du souffle, quand même : l'endurance des fumeurs n'est pas la même que celle des non-fumeurs !

Par contre, le cannabis pourrait avoir un impact bénéfique sur la libido, selon de récentes études qui viennent casser les anciennes croyances. Problèmes érectiles et baisse de libido liés à la consommation de marijuana ne seraient plus véridiques, et la fumette stimulerait même les rapports sexuels. On dit ça, on dit rien !

Le dicton « Tu es ce que tu manges » est on-ne-peut-plus vrai dans le domaine du sexe. Outre le fait qu'un repas lourd ne donne pas du tout envie de faire des folies de son corps, une alimentation grasse, sucrée, salée, transformée est reconnue pour provoquer des inflammations mais aussi bouleverser notre équilibre hormonal. La fatigue de la digestion n'est donc pas le seul side effect de l'alimentation sur la libido puisque des mécanismes métaboliques que l'on ne voit pas peuvent également la détériorer.

Heureusement, il suffit la plupart du temps de revoir son hygiène de vie pour retrouver vitalité et désir au lit - essayez avant de plaquer votre partenaire parce que vous pensiez qu'il·elle ne vous fait plus d'effet !