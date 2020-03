Ces 5 recettes ultra vitaminées auraient le pouvoir de faire pousser les cheveux (paroles d'experts)

Cure de vitamines !

Faire le plein de vitamines n'aura jamais été aussi important qu'en ce moment. C'est bien connu : les fruits et les légumes - qui en contiennent en grande quantité - aident à booster notre système immunitaire, sans oublier certaines de leurs vertus méconnues, comme celle de lutter contre le stress et la déprime. Mais ce n'est pas tout, une alimentation saine, équilibrée et vitaminée permet également d'avoir une peau, des ongles et des cheveux en bonne santé.

Certaines associations de fruits et légumes peuvent même favoriser la pousse des cheveux et réduire le risque de chute. Expert capillaire, PHS Hairscience a récemment dévoilé 5 recettes de smoothies vitaminés parfaits pour faire pousser la chevelure. Gorgés de vitamines C, de fer et de zinc, sans oublier la vitamine B qui limite et prévient la chute de cheveux, voilà des breuvages à boire quotidiennement pour une tignasse de rêve (et des défenses immunitaires au taquet). Tout bénéf' !

#1 Smoothie à la mangue et à la fraise

3-4 grandes feuilles de bettes

1 tasse de fraises

1 tasse de mangue

1 yaourt

Quelques noix

1 cuillère à soupe de graines de lin

La moitié d'une tasse d'eau

Mélange tous les ingrédients, en faisant bien attention de bien lier la préparation avec de l'eau afin que les bettes soient bien réduites en purée. Voilà un cocktail parfait pour lutter contre la chute des cheveux, riche en vitamine A grâce aux bettes, en acides gras oméga-3 et en protéines.

Crédit : Unsplash @Duy Pham

#2 Smoothie à l'avocat et aux baies

1 avocat bien mûr

1 tasse de framboises

1 tasse de fraises

2 tasses d'épinards

2 tasses de lait d'amande

2 cuillères à soupe de graines de chia

Mélange tous les ingrédients jusqu'à obtenir une préparation crémeuse. Grâce à l'avocat qui contient de la niacine (B3), un ingrédient qui améliore la circulation sanguine dans le cuir chevelu, ce smoothie permet d'augmenter considérablement l'apport en oxygène. Le lait d'amande, quant à lui, apporte les protéines, indispensables à la pousse des cheveux.

Crédit : Unsplash @@louishansel

#3 Smoothie aux épinards et aux baies

1 tasse d'épinards

La moitié d'une tasse de petits fruits congelés mélangés

1 cuillère à soupe de graines de chia

1/2 banane coupée en morceaux

1/2 tasse de lait d'amande (non sucré)

Des glaçons

Connue des experts en chevelure et des nutritionnistes, cette recette de smoothie est appréciée pour son apport en vitamine C et en fer. Pour rappel, la vitamine C favorise la production de collagène, tandis que le fer est indispensable quand on souffre d'anémie (souvent lié à la perte de cheveux).

Crédit : Unsplash @DeMorris Byrd

#4 Smoothie à la patate douce

1/2 banane

1 petite patate douce cuite

Un peu de poudre de protéines

1/2 tasse de lait d'amande

Des glaçons

Les bienfaits du smoothie à la patate douce ? Sa forte teneur en vitamines A, B6, C et D, mais également en fer, cuivre, zinc, calcium, niacine, potassium et magnésium. De quoi apporter force, brillance et vitalité à ta pauvre chevelure.

Crédit : Unsplash @DeMorris Byrd

#5 Smoothie au concombre

4 tasses de concombre haché

1 yaourt grec

Jus de citron

Sel

Poivre noir, fraîchement moulu

Glace pilée

Rondelles de citron pour garnir

Rien de simple : il suffit de mélanger tous les ingrédients afin d'obtenir une consistance lisse. Ensuite, verse la préparation dans un verre rempli de glace pilée, que tu viendras également décorer avec des rondelles de citron (pour le fun). On connaissait le concombre pour décongestionner les cernes mais il est également redoutable pour redonner de la brillance au cheveu.

Crédit : Unsplash @LYFE Fuel

Profite du confinement pour essayer ces recettes vitaminées ! Nous, on te donne rendez-vous dans quelques semaines pour constater leurs bienfaits sur ta chevelure !