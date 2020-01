Ces 50 villes françaises ont été élues « les meilleures pour y vivre »

La France est l'une des destinations les plus visitées au monde grâce à la richesse de sa culture et ses villes atypiques ! Avec cette image positive de notre pays, nous ne sommes pas venus ici pour vous parler des 10 villes élues "les pires pour la malbouffe", forts heureusement. Un classement réalisé par l'association des villes et villages où il fait bon vivre a été publié dans le JDD et donne le palmarès des 50 villes et villages français les plus appréciés pour la qualité de vie. Paris va-t-il y être ? Hum, le doute plane.

Réalisé sur 34 841 communes françaises pendant 2 ans, ce top a été scindé en deux : les villes de plus de 2000 habitants et les villes de moins de 2000 habitants. Comment cela s'est-il concrétisé ? Cette association a pris en compte 182 critères officiels de l'INSEE (éducation, sécurité, loisirs, etc...) et l'a ensuite pondérée à un sondage OpinionWay pour produire un classement le plus proche possible de la réalité. Qui sont les grands gagnants ?

1. Annecy

2. Bayonne

3. La Rochelle

4. Angers

5. Le Mans

6. Nice

7. Avignon

8. Bordeaux

9. Caen

10. Lorient

Tout le classement est ici.

1. Peltre (Moselle)

2. Guétary (Pyrénées-Atlantiques)

3. Martinvast (Manche)

4. Epron (Calvados)

5. Authie (Calvados)

6. Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes)

7. Vantoux (Moselle)

8. Saint-Quay-Perros (Côtes d'Armor)

9. Falicon (Alpes-Maritimes)

10. Buros (Pyrénées-Atlantiques)

Tout le classement est ici.

Les quatre coins de la France sont représentés, Annecy prenant la première place des villes où il fait bon vivre, talonnée par Bayonne et La Rochelle dans le top 3. Des montagnes, du soleil, le bon air fais de la mer ou la gastronomie dans toute sa splendeur, voici ce qui ressort le plus de cette grande étude nationale. Si cela n'est pas encore fait, prenez vos valises pour découvrir d'autres régions, loin de l'agitation de la capitale !