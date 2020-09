Ces bandes originales de films sont les plus écoutées sur Spotify (et non, Titanic n'est pas dedans)

Spotify vient de révéler les 5 bandes originales de films les plus écoutées sur sa plateforme !

Depuis la réouverture des cinémas au mois de juin, il nous est à nouveau possible de voir de belles nouveautés sur grand écran après des semaines à se contenter de notre petite télévision dans le salon. Même si Netflix vient de rendre gratuits certains films et séries sur sa plateforme, rien ne vaut le bonheur de s'asseoir dans une salle obscure en mangeant un paquet de pop-corn ! Pour fêter ce grand retour aux quatre coins de la planète, Spotify a lancé une étude sur les bandes originales de films les plus écoutées sur son site de streaming.

Résultat ? Les films et sagas cultes tiennent le haut du classement avec des chansons qui résonnent encore dans nos esprits aujourd'hui ! Sans grande surprise, les plus grands compositeurs de ces 40 dernières années se la jouent au coude à coude : Hans Zimmer (Inception, Le Roi Lion, Interstellar), Howard Shore (Le Seigneur des Anneaux, Le Silence des Agneaux, Seven) et John Williams (Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones).

Petite surprise, ce n'est pas le dessin animé La Reine des Neiges qui arrive en premier pour Disney mais celui de Vaiana dont les chansons entrainantes sont obligées de nous faire danser. Et puis Libérée, délivrée, ça va 5 minutes hein. Quelle chanson de film écoutez-vous le plus ?

4. La La Land - Justin Hurwitz

3. Harry Potter à l’école des sorciers - John Williams

2. Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau - Howard Shore