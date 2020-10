Ces clichés sur la vie parisienne dans la série Emily in Paris font bien rire les internautes !

Tour Eiffel, croissants, bérets, libertinage, tout y passe !

La nouvelle série Netflix girly Emily in Paris était très attendue et pour cause, c'est Darren Star, le scénariste de l'iconique Sex and the City qui en est derrière l'idée. Et puis l'histoire avait l'air plutôt alléchante. Mettant en scène l'actrice Lily Collins, la série suit une jeune américaine originaire de Chicago, prénommée Emily, qui débarque à Paris pour s'occuper de la stratégie marketing d'une agence de communication. Le hic ? Elle ne parle pas un mot de français. Mais cela ne l'empêchera pas de vivre son rêve à fond, en profitant de toutes les bonnes choses que lui offrira la "capitale de l'amour" comme elle aime l'appeler. Le problème, c'est qu'à peine sortie, Emily in Paris fait déjà polémique.

Les anglo-saxons ne l'ont probablement pas remarqué, mais la série est bourrée de clichés français. D'une, la ville de Paris semble se résumer à la Tour Eiffel, à Montmartre, au Marais, aux fleuristes, aux croissants et aux boutiques de luxe. Même la chambre de bonne dont Emily hérite est stylée et on ne parle pas du RER B qui ne ressemble en rien à celui qu'on connaît. De deux, les stéréotypes sur les Français se suivent et ne se ressemblent pas, de la boss parisienne snob et imbuvable qui préfère fumer que déjeuner et qui fume d'ailleurs au bureau alors que c'est interdit, aux serveurs odieux, en passant par notre côté flemmard et arrogant, sans compter notre vision de l'amour plutôt libertine.

Crédit : Netflix France - YouTube

Alors oui, cette série a sûrement été faite pour nous mettre des paillettes dans les yeux, mais il est aussi possible de le faire en étant réaliste. Et honnêtement, Emily in Paris est loin d'être réaliste. Il n'a donc pas fallu longtemps pour que les internautes expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux. L'hashtag #EmilyinParis est d'ailleurs vite devenu tendance, mais pas parce que la série est géniale. Non, parce que ceux qui l'ont regardé sont choqués par les clichés véhiculés et prennent un malin plaisir à s'en moquer, utilisant des memes, des gifs ou des photos et l'humour pour s'en plaindre. Et voici un petit condensé des meilleurs.

Ce que vous ne verrez pas dans #EmilyInParis pic.twitter.com/sHMFxwVbn5 — Jasoniaomai (@Jasoniaomai) October 3, 2020

Emily in Paris / Mélody in Paris ???? pic.twitter.com/vKINIREpFk — melody___t (@melody___t) October 4, 2020

Finalement, Anne Hidalgo avait raison. Elle a tenu sa parole : On peut voir @Paris + propre en 2020Dommage que ce soit dans une sérieLes images ont-elles été retravaillées sur ordinateur ? ????#EmilyInParis pic.twitter.com/K55QuQikwB — Tilo_fr ???????? ????️‍????Le Fédéraliste (@Super_Yoyo_fr) October 4, 2020