Ces compagnies aériennes sont les plus sûres pour traverser le globe

L'avion a beau être le transport le plus sûr du monde, nous avons toujours cette petite appréhension en montant à bord pour nous installer sur notre siège, pensant au pire lors de notre voyage à plusieurs milliers de mètres du sol. S'il reste le moyen le plus utilisé pour parcourir le globe en un temps record, il est aussi celui où l'on prend le plus notre temps pour choisir les billets et la compagnie aérienne qui nous accompagnera d'un point A à un point B. Pour notre plus grand bonheur, le site AirlineRatings s'est chargé de classer les 20 meilleures compagnies aériennes (non low-cost) à prendre en 2020 parmi 405 dans le monde, histoire d'arriver à bon port !

#1 - Qantas

#2 - Air New Zealand

#3 - EVA Air

#4 - Etihad Airways

#5 - Qatar Airways

#6 - Singapore Airlines

#7 - Emirates

#8 - Alaska Airlines

#9 - Cathay Pacific

#10 - Virgin Australia

#11 - Hawaiian Airlines

#12 - Virgin Atlantic

#13 - TAP Air Portugal

#14 - SAS

#15 - Royal Jordanian

#16 - Swiss

#17 - Finnair

#18 - Lufthansa

#19 - Aer Lingus

#20 - KLM

L'Océanie a clairement le vent en poupe avec deux compagnies se plaçant à la première et deuxième place (Australie et Nouvelle-Zélande), suivies de très loin par quelques compagnies européennes comme Virgin Atlantic (Angleterre) en douzième position ou KLM (Allemagne) à la 20ème place. Du côté de la France, aucune n'entre dans le top 20, même pas Air France ! Une liste à toujours garder sous le coude lors de vos préparatifs, histoire d'être certaine de faire le meilleur choix !