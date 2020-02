Ces dessins animés pour adultes sur Netflix vont te faire caler des barres

Le dessin animé est souvent associé à l'univers de l'enfance et des gosses par la grande majorité des gens ! Grave erreur. Si on a tendance à penser à Tchoupi, Peppa Pig ou les contes de fées de Disney, il existe aussi des petits bijoux pour adultes en séries animées. South Park, les Simpsons et bien d'autres ont bercé notre adolescence et vie de jeune vie d'adulte, au même titre que certains shows populaires comme Game of Thrones ou Breaking Bad.

Loin, très loin de ressembler aux histoires pour enfants, ces séries animées et humoristiques traitent de sujets comme la drogue et le sexe avec une décontraction assumée. Comme il est parfois compliqué de trouver de nouvelles pépites de ce type à binge-watcher, la plateforme de streaming Netflix vient de diffuser son catalogue de séries animées, histoire de ne pas vous faire passer à côté de petits chefs-d'oeuvre de l'animation.

Les programmes de séries animées sur Netflix

Paradise Police (partie 1)

Rick et Morty (saison 1 à 3)

F is for Family (saison 1 à 3)

Family guy (saison 1 à 5)

Vermin (saison 1)

Bojack Horseman (saison 1 à 6)

Big Mouth (saison 1 à 3)

Love, Death & Robots (saison 1&2)

Aggretsuji

Crisis Jung (saison 1)

Désenchantée (partie 1&2)

South Park (saison 1 à 6)

Tuca&Bertie (saison 1)

Archer (saison 1 à 10)

Un programme des plus alléchants pour découvrir un univers parallèle, loin des habituels clichés des dessins animés connus par la plupart d'entre nous ! De l'humour, des vannes sur l'actualité, sur le sexe, sur les couples, il y en a pour absolument tous les goûts ! Adieu la routine de nos séries préférées, ces classiques vont vous donner envie de regarder à nouveau des shows animés. Par quoi commencer ?!