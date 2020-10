Ces destinations françaises sont les plus romantiques pour un week-end en amoureux

Pour une escapade avec ta moitié le temps d'un week-end ou d'une semaine, le site de voyages Expedia te conseille l'une de ces destinations françaises !

Envie de t'enfuir avec ton/ta chéri·e pour les vacances de la Toussaint ou un petit week-end d'automne ? Pas besoin d'aller jusqu'en Italie pour trouver des lieux romantiques. La France regorge d'endroits magiques parfaits pour une escapade en couple. Il y a bien évidemment l'indétrônable Paris, aka la capitale de l'amour. Avec ses rues pavées, ses immeubles haussmanniens, ses magnifiques monuments, ses balades le long de la Seine, ses cafés et restaurants typiques, ses lumières et sa musique, il s'y dégage une ambiance extrêmement féerique. Mais il existe aussi beaucoup d'autres lieux dans notre pays où s'en mettre plein les yeux et le coeur en amoureux. Et justement, le site de voyages Expedia vient de dévoiler la liste des destinations françaises les plus romantiques.

Saint-Malo

La cité corsaire de Saint-Malo est aussi historique que jolie. On pourrait se croire dans un Disney tant son atmosphère est magique. On s'imagine déjà flâner main dans la main dans les rues de la vieille ville, le long de la plage du Pont, ou encore sur les remparts avec une glace ou une crêpe, avant d'aller sur le tombeau de Chateaubriant qui offre l'un des plus beaux points de vue.

Le Beaujolais

Pour les amateurs de vin, direction Mâcon, la capitale de la Bourgogne du Sud. Cité antique, ses ruelles et ses cours cachées séduisent tous les amoureux, tout comme son musée des Ursulines, situé dans un ancien couvent du 17e siècle. Et pour trinquer à deux, direction le vignoble du Beaujolais et ses célèbres crus à déguster dans un paysage de verdure des plus splendide.

Bourges

Ville d'Art et d'Histoire, Bourges possède un patrimoine culturel et architectural très riche. Elle séduit les visiteurs grâce à son charme propre aux cités médiévales, avec ses ruelles pavées bordées de maisons à colombages, ses hôtels gothiques, ses petites places adorables, sa cathédrale Saint-Etienne, son palais Jacques-Coeur et enfin, son jardin de l'l'Archevêché aux parterres fleuris.

La presqu'île de Crozon

Pour une impression de bout du monde, c'est du côté de la presqu'île de Crozon qu'il faut se rendre, sur la pointe du Finistère. Au programme : des côtes sauvages, des falaises impressionnantes, des plages de sable fin, des forêts et des paysages de verdure à couper le souffle. Parfait pour se balader à l'air frais, en communion avec la nature, tout en s'imprimant d'images incroyables.

Lille

La capitale des Flandres n'a pas son pareil pour enchanter les couples. Le Vieux-Lille et son architecture du 17e siècle faite de briques et de pierres a de quoi en mettre plein les mirettes, tout comme les belles façades de l'ancienne bourse ou encore l'Hôtel de ville et son beffroi, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. C'est aussi très culturel et il y a clairement de quoi s'occuper là-bas.

Colmar

Installée au cœur du vignoble, la ville de Colmar attire les amoureux en quête de romantisme avec son charme alsacien si typique. Ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme la petite Venise, avec ses canaux, ses petits ponts et ses maisons à colombages. Une balade en barque sur la Lauch en fin de journée, c'est le coup de foudre assuré ! Alors, qu'est-ce que vous attendez ?

Les Cascades du Hérisson

Voilà un autre endroit magnifique aux paysages incroyables. Site naturel classé, la vallée du Hérisson fait partie des lieux remarquables de la région Bourgogne-Franche-Comté. Prenant sa source dans les lacs d'Ilay et de Bonlieu, le torrent du Hérisson décline une série de sept cascades sur un parcours de 3,7 kilomètres de long. Une randonnée qui incite aux rêveries et aux projets à deux.