Ces films auront 20 ans en 2020, le coup de vieux n'est pas loin !

Il est des anniversaires plus compliqués que d'autres et celui que nous nous apprêtons à célébrer pourrait bien vous filer un coup de vieux plus rapidement que vous ne le pensez ! Non, nous ne sommes pas là pour fêter votre année de binge-watching complète sur Netflix mais plutôt de se replonger dans les bons vieux classiques du cinéma qui auront 20 ans en cette nouvelle année.

Si l'an 2000 est déjà loin dans nos esprits, il n'en reste pas moins que certains grands classiques nous restent en tête avec des films comme Scary Movie ou Requiem For A Dream, deux passages obligés dans notre culture cinématographique de l'époque. Alors, quel film fait partie de cette liste ?

Miss Détective

Scary Movie

American Girls

Seul au Monde

Love and Basketball

Tigre & Dragon

Erin Brockovich

Gladiator

Billy Elliot

Le plus beau des combats

Le talentueux M.Ripley

X-Men

Eh mec ! Elle est où ma caisse ?

60 secondes chrono

Charlie's Angels

Road Trip

Presque célèbre

American Psycho

High Fidelity

Requiem For a Dream

Il y a 20 ans, le cinéma était notre repère lorsque nous voulions regarder un scénario de grande qualité et de nombreux films cultes sont sortis cette année-là, si bien qu'il est compliqué d'en choisir un pour parler de cette période précise. Du rire, de la joie, des pleurs, du combat, des superhéros ou encore de l'addiction, le programme était hétéroclite au possible, avec des acteurs et actrices au sommet comme Cameron Diaz dans Charlie's Angels, Sandra Bullock dans Miss Détective ou Julia Roberts, oscarisée pour son rôle dans Erin Brokovich.

Vous sentez la nostalgie monter en vous ? Il est temps de vous refaire une petite séance comme à l'époque, histoire de vous replonger en enfance !