Ces films et séries arrivent sur Netflix en février 2020 et ça promet du lourd

Non, l'hiver n'est pas terminé et oui, il va bien falloir s'occuper pendant cette loooooongue période d'hibernation. Bonne nouvelle, notre cher ami Netflix nous réserve encore de belles surprises le mois prochain. Envie d'un aperçu de ce que tu pourras mater sur la plateforme dès le 1er février ? Des films cultes, des nouveautés signées Netflix, la reprise de séries et des fictions venues du monde entier bien décidées à nous faire oublier les productions anglo-saxonnes. Bref, ça sent le binge-watching jusqu'à pas d'heure encore cette histoire !

Un cauchemar sur Elm Street : 01/02

Chroniquement métropolitain : 01/02

Justice : 01/02

Sex and the City 2 : 01/02

Mon Voisin Totoro : 01/02

Le Château Dans Le Ciel : 01/02

Porco Rosso : 01/02

Kiki La Petite Sorcière : 01/02

Je peux entendre l’océan : 01/02

Souvenirs goutte à goutte : 01/02

Les Contes de Terremer : 01/02

Night is Short, Walk on Girl : 01/02

Moonlight : 01/02

À tous les garçons: P.S. Je t'aime toujours : 12/02

Dragon Quest: votre histoire : 13/02

Tous les endroits brillants : 28/02

Gros coup pour Netflix qui s'offre l'intégralité des oeuvres du studio Ghibli, de Princesse Mononoké au Voyage de Chihiro en passant par Le Château dans le ciel. Bref, l'occasion rêvée de se (re)mater ces petites pépites du cinéma d'animation. Mais ce n'est pas tout, puisque d'autres productions ciné vont faire leur apparition dans le catalogue de la plateforme. On pense au deuxième volet de Sex and the City, au très touchant Moonlight mais aussi aux créations originales Tous les endroits brillants avec Elle Fanning et bien sûr la suite d'A tous les garçons que j'ai aimés. On a hâte !

Vikings (saison 1-5) : 01/02

Vermin : 01/02

Crisis Jung : 01/02

Équipe Kaylie (partie 3) : 03/02

Cagaster of an Insect Cage : 06/02

Dragons: Rescue Riders (Saison 2) : 07/02

My Holo Love : 07/02

Qui a tué Malcolm X : 07/02

Locke & Key : 07/02

Narcos: Mexique (Saison 2) : 13/02

Les Demoiselles du Téléphone (Saison 5 Partie 1) : 14/02

Isi et Ossi : 14/02

Outlander (saison 5) : 17/02

Better Call Saul (saison 5) : 24/02

I Am Not Okay With This : 26/02

Abonnés : 27/02

Altered Carbon (saison 2) : 27/02

Queen Sono : 28/02

Du côté des séries, on pourra retrouver les héros badass de la série Vikings, de Narcos : Mexique et d'Outlander. Sans oublier les nouvelles productions qui ont déjà tout pour nous rendre accro : la série Queen Sono, première série réalisée sur le continent Africain, la fiction japonaise Abonnés aux faux-airs de Black Mirror ou encore le thriller sur Malcolm X.

Sans surprise, Netflix devrait étoffer la liste ces prochains jours. Stay tuned !