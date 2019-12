Ces films et séries arrivent sur Netflix en janvier 2020, histoire de bien commencer l'année

Si la nouvelle année s'accompagne des traditionnelles résolutions, pas question de changer notre bonne vieille habitude : le binge-watching jusqu'à pas d'heure ! Surtout lorsque l'on sait ce que Netflix nous a réservé pour l'année 2020. Si le géant américain a récemment communiqué sur les nouveautés qui viendront s'ajouter à son catalogue, la plateforme ne perd pas de temps et s'équipe déjà de nouvelles productions très prometteuses. Séries, films, docus, voilà ce que Netflix t'a concocté pour le mois prochain !

American Graffiti : 01/01

Definitely, Maybe : 01/01

Mamma Mia! : 01/01

Manhattan Murder Mystery : 01/01

Maze Runner: Death Cure : 01/01

Le 15:17 pour Paris : 01/01

The Imitation Game : 01/01

The Post : 01/01

Game Night : 04/01

Quien a hierro mata : 15/01

Vivir dos veces : 17/01

Seule la Terre : 21/01

Captain America: The First Avenger : 25/01

Frères Ennemis : 29/01

Night on Earth : 29/01

37 Seconds : 31/01

Star Trek : Sans limites : 31/01

Ghost Stories : 01/01

All the Freckles in the World : 03/01

The Healing Powers of Dude : 13/01

Tyler Perry's A Fall from Grace : 17/01

Uncut Gems : 31/01

Ce mois-ci, Netflix met les petits plats dans les grands et nous sert un joli panel de films, parfait pour contenter tous les goûts. Du côté des productions signées Netflix, il y a de quoi faire, que l'on ait soifs de frissons avec Ghost Stories ou d'intrigues bien ficelées avec Uncut Gems, le dernier film des frères Safdie avec un casting 5 étoiles. Plusieurs classiques arriveront également sur la plateforme dès le mois prochain, de Mamma Mia! à Manhattan Murder Mystery en passant par Captain America: The First Avenger.

Messiah : 01/01

Spinning Out : 01/01

Nisman: Death of a Prosecutor : 01/01

Sex, Explained : Limited Series : 02/01

Thieves of the Wood : 02/01

Anne with an E (saison 3) : 03/01

Dracula : 04/01

Giri / Haji : 10/01

Medical Police : 10/01

AJ and The Queen : 10/01

Grace et Frankie (saison 6) : 15/01

Sex Education (saison 2) : 17/01

Ares : 17/01

October Faction : 23/01

The Ghost Bride : 23/01

Les nouvelles aventures de Sabrina (saison 3) : 24/01

The Ranch (saison 8) : 24/01

Rise of Empires : Ottoman : 24/01

Omniscient : 29/01

The Stranger : 30/01

Ainori Love Wagon : African Journey : 30/01

Diablero (saison 2) : 31/01

Ragnarok : 31/01

Luna Nera : 31/01

Bojack Horseman (saison 6) : 31/01

I AM A KILLER (saison 2) : 31/01

Du côté des séries, on peut dire que Netflix nous a concocté un programme aux petits oignons ! En plus des nouvelles productions très attendues comme le thriller Ares, la série éducative sur le sexe Sex, Explained ou encore Ragnarok, la série inspirée de la mythologie nordique, le mois de janvier annonce le retour de séries très attendues, comme celui de Sex Education, Les nouvelles aventures de Sabrina ou bien Grace et Frankie. L'année 2020 commence très très très bien...